Кудрин выступил против изменения ставки НДФЛ

Глава Счетной палаты, экс-министр финансов, который отстаивал плоскую шкалу НДФЛ как основу налоговой системы, Алексей Кудрин заявил, что нужно быть осторожными в налоговой сфере, пока новых изменений в российском налоговом законодательстве, в том числе по НДФЛ, быть не должно.

Кудрин заявил в кулуарах Гайдаровского форума, что «нужно меньше изменений в налогах, тем более что правительство декларировало это в 2018 году», и «если уж мы получили эти изменения, сейчас нужно остановиться», передает ТАСС.

До этого ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что одним из стимулирующих экономику вариантов может стать освобождение от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан.

«Пока я бы сдержанно отнесся к предложению Владимира Мау, потому что мы считали по поводу выпадающих (доходов от НДФЛ) низких зарплат. Они пока очень чувствительны, поэтому их нужно будет компенсировать чем-то другим, потому что это доход регионов. Поэтому я очень осторожен. Сегодня мой девиз – никаких изменений», – пояснил Кудрин, отвечая на вопрос, как он относится к этой идее.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ на доходы больше 5 млн рублей.