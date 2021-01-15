«Вести» показали, как студент Мифтахов готовился к погромам

Телеканал «Вести» представил репортаж, в котором рассказал, как аспиранту МГУ Азату Мифтахову готовился к погромам.

«Подрывник-самоучка Азат Мифтахов увлекался математикой, подавал надежды, а на скамье подсудимых оказался после испытаний так называемые «Кисы». … Перекись ацетона для Мифтахова, как выяснили силовики, была разминкой. Он готовился к большим погромам», – сообщил телеканал «Вести».

В репортаже продемонстрировали снимки из материалов уголовного дела аспиранта МГУ. На фото видны ножи, бронежилеты, компоненты для изготовления взрывных устройств, экстремистская литература, рации, а также GPS-навигаторы, в памяти одного из которых найдены координаты, приведшие оперативников в лес под Балашихой, где было найдено еще одно взрывное устройство.

Телеканал также продемонстрировал кадры с камер наблюдения, сделанные на кухне общежития МГУ. На них Мифтахов разбирает самодельную бомбу, пытается смыть с проводов остатки взрывных веществ и прячет остатки СВУ за газовой плитой. В ходе допроса Мифтахов признался, что экспериментировал с созданием бомб и испытал одно из них в столичном парке. При этом Мифтахов уверяет, что не планировал начинять бомбы поражающими элементами, а просто экспериментировал со взрывоопасными веществами, передает РенТВ.

Мифтахов был задержан зимой 2019 года. Мифтахова задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки, но в итоге вменили только часть 2 статьи 213 (хулиганство группой лиц по предварительному сговору). По этой же статье обвиняются его предполагаемые соучастники Елена Горбань и Андрей Ейкин.

Сам аспирант утверждает, что его преследуют за политические взгляды. Он признает, что около пяти лет до задержания был участником анархического движения и занимался оппозиционной деятельностью, но вину в хулиганстве отрицает, передает РИА «Новости».

Тем временем Головинский суд Москвы перенес на 18 января оглашение приговора Мифтахову. Прокуратура запросила для аспиранта шести лет колонии общего режима. Оглашение приговора состоится в 12.00.