Выбраны имена для двух новых подводных атомных ракетоносцев В Германии оценили российский «танк на стероидах» БМПТ «Терминатор» 13 января 2021, 08:33

Журналист немецкого издания Stern восхитился не имеющей аналогов российской боевой машиной поддержки танков «Терминатор», назвав ее стрелковым танком «на стероидах». Как отмечает автор статьи, машина оснащена уникальным комплексом вооружений и предназначена для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны, передает РИА «Новости». «Фактически, его можно назвать стрелковым танком «на стероидах», и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название – он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про «Терминатора», – пишет журналист. Автор статьи констатирует, что в разработке «Терминатора» четко прослеживается боевой опыт России за последние десятилетия. Можно предположить, что «Терминатор» станет экспортным бестселлером, резюмирует журналист. В начале января сообщалось, что первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». «Терминатор» — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащенной гранатометами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищенные цели.

Командир воинской части в Подмосковье умер из-за тяжелых ранений 12 января 2021, 12:07 Текст: Наталья Ануфриева

Командир воинской части в Ступинском районе Подмосковья умер в машине скорой помощи, он был обнаружен с тяжелыми ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что «медики пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи», передает ТАСС. Отмечается, что, предположительно, это могло быть попыткой самоубийства. Следователи начали проверку. Ранее командира боевого корабля ТОФ нашли мертвым во Владивостоке. Интерпол выдал ордер на арест россиян по делу о взрыве в бейрутском порту 12 января 2021, 18:21

Интерпол санкционировал арест двух российских граждан Игоря Гречушкина и Бориса Прокошева по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщают информационные агентства. Прокошев был капитаном сухогруза Rhosus, который перевозил нитрат аммония из Батуми в Мозамбик, Гречушкин был владельцем судна, передает РИА «Новости». Ранее журналисты OCCRP провели расследование, они пришли к выводу, что Гречушкин не был владельцем судна, на самом деле им владел киприот Хараламбос Маноли. В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры. Сакартвело и Лиетува обменялись благодарностями за отказ от «русских» названий 12 января 2021, 17:44 Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария во вторник принял литовского посла Андриуса Калиндраса и, в частности, поблагодарил за то, что Государственная комиссия по литовскому языку официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Это решение было принято Вильнюсом еще в 2018 году, однако официальное переименование произошло в начале этого года. Тогда же Грузия решила называть Литву «Лиетувой». Гахария и Калиндрас отметили, что между двумя странами сложились «особые дружеские» отношения. Вильнюс обещал полную поддержку Тбилиси в евроинтеграции. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили в свое время лично просил литовцев отказаться от «русской версии» названия его страны. Несколько лет назад Япония, которая использовала фонетическую транскрипцию слова «Грузия» – «Гурудзиа» по просьбе Тбилиси перешла на «Джорджию». Так Грузию сейчас именуют подавляющее большинство стран-членов ООН. Из-за этого Грузию часто путают с американским штатом Джорджия. Устоявшееся в русском и некоторых других языках название «Грузия» происходит от арабо-персидского и сирийского Гурджан или Гурзан. Стали известны подробности о личности водителя врезавшегося в военную колонну грузовика 12 января 2021, 08:48

Водитель грузовика, врезавшегося 11 января в колонну военных автобусов в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов. О пристрастии водителя грузовика «Тонар» к гоночным автомобилям и быстрой езде говорят посты на его страницах в соцсетях. Также он участвовал (по крайней мере, как зритель) в ночных дрифтах по Москве, передает «Московский комсомолец». До недавнего времени мужчина работал в московской фирме «Квант», занимающейся перевозками стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было. Известно, что он арендовал грузовик у фирмы «Триумф ВНВ». В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского. Сообщалось, что на Новорижском шоссе из-за аварии организовалась пробка длиной в пять километров. Авиакомпания объяснила «сбор денег» Героем России Юсуповым 12 января 2021, 09:27

Страница в Instagram Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, была взломана злоумышленниками, пилот не проводил сбор денег, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии». В компании сообщили, что «злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги – Героя России пилота Дамира Юсупова», передает РИА «Новости». «Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», – подчеркнули там. На данный момент страница Юсупова недоступна. До этого там был размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию. Ранее хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы. Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. США усмотрели угрозу со стороны России для поставок вакцины 12 января 2021, 23:30

Директор американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина утверждает, что Россия и Китай якобы угрожают цепям поставок, которые связаны с разработкой и распространением вакцины от коронавируса в США. Он сообщил, что его ведомство «тесно взаимодействует с армией, с минздравом» США, чтобы «облегчить безопасную транспортировку и защиту» вакцины. При этом Эванина заявил, что «противники» США «пытаются нарушить эту цепь поставок». На вопрос, о том, какие конкретно «противники» вызывают у него наибольшее беспокойство, Эванина ответил: «Я бы сказал, что сейчас (это) Китай и Россия», – передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Директора центра контрразведки спросили, фиксировали ли спецслужбы какое-либо участие иностранных лиц в беспорядках в Конгрессе. Он заявил, что были «агрессивные действия противников, начиная с протестов после убийства Джорджа Флойда и заканчивая коронавирусом и процессом выборов». Эти действия, заявил Эванина, «продолжаются и сейчас». По словам главы ведомства, в контрразведке «не ожидают, что они снизят активность». «Я хочу сказать им, чтобы они не думали, что наша нынешняя внутренняя уязвимость является свидетельством слабости, – добавил Эванина. – Мы очень внимательно за ними следим, и мы предпринимаем необходимые шаги, чтобы снизить угрозу». Эванина также заявил, что Россия якобы пыталась повлиять на выборы американского президента в 2020 году: «Я смотрел разведданные каждый день: из России, Китая, Ирана и других. И я видел угрозу. Я верю, что все три страны были заинтересованы во вмешательстве и пытались повлиять на наши выборы», – передает РИА «Новости». В декабре профильный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) минздрава США одобрил использование вакцины Moderna от коронавируса. Перед этим была одобрена вакцинация с использованием вакцины Pfizer и BioNTech. Выбраны имена для двух новых подводных атомных ракетоносцев 12 января 2021, 18:16 Текст: Ксения Панькова

Севмаш (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин», рассказал генеральный директор предприятия Михаил Будниченко. Будниченко в интервью журналу «Завод» рассказал, что Севмаш построит еще два атомных подводных крейсера проекта «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Контракт на их строительство был заключен в 2020 году. Он уточнил, что сейчас на верфи в разной степени готовности находятся четыре атомные подводных лодки проекта «Борей-А». Один из атомоходов – «Князь Олег», который был выведен из эллинга в июле 2020 года. Сейчас он проходит достройку и заводские испытания у одной из набережных «Севмаша». На стапеле также ведется строительство подлодки проекта «Ясень-М» – «Воронеж» и «Владивосток». «Владивосток» и «Воронеж» – это корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. На сегодняшний день «Севмаш» строит восемь атомных подводных крейсеров этого проекта», – пояснил Будниченко. Он напомнил, что продолжается строительство подлодки «Хабаровск», проводятся испытания атомного подводного крейсера «Белгород», ведутся работы по созданию современного докового комплекса. «Серьезный фронт работ развернут по ремонту и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов». После модернизации он станет флагманом российского ВМФ», – отметил он. По его словам, выполняются контракты по военно-техническому сотрудничеству: по сервисному обслуживанию авианосца «Викрамадитья» (ВМС Индии), а также по сервисному обслуживанию атомных подводных лодок четвертого поколения в местах базирования кораблей. «В портфеле заказов Севмаша есть и гражданские заказы: ведется стабильная работа по изготовлению конструкций для опорного основания ледостойкой стационарной платформы «А», – добавил Будниченко. В декабре сообщалось, что главное командование ВМФ России планирует к концу 2023 года ввести в состав подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов семь атомных подводных лодок (АПЛ) «Антей» проектов 949А и 949АМ. В Совфеде главу МИД Украины назвали «предателем народа» из-за заявления о вакцине «Спутник V» 12 января 2021, 13:30

«У тех, кто делает столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя отказ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы от использования российской вакцины «Спутник V» по идеологическим соображениям. «Кулеба является ставленником евро-атлантических структур и выполняет задания своих хозяев по дискредитации России. Очень глупо обвинять нашу страну в навязывании своей идеологии после того, как мы просто поддержали очень здравые предложения главы украинской оппозиционной партии Виктора Медведчука. Более того, российским «Спутником V» украинские элиты сами давно прививаются, покупая его через третьи руки и полностью наплевав на свой народ», – рассказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Клинцевич подчеркнул, что российская вакцина от COVID-19 уже показала свою эффективность и относительно невысокую стоимость по сравнению с препаратами других стран. «Переговоры о поставке вакцины ведутся не с идеологической, а с гуманитарной и с коммерческой точек зрения», – отметил собеседник. Именно поэтому, считает Клинцевич, украинские власти еще некоторое время «покричат», но затем «положительный результат все же будет достигнут». «Те, у кого сейчас уже есть российская вакцина, скоро станут хозяевами в своих регионах: в Латинской Америке – это Бразилия и Венесуэла, в Европе – Венгрия, на постсоветском пространстве таким лидером уже является Россия и сотрудничающие с нами страны. А у тех людей, которые делают столь недальновидные и опрометчивые заявления, нет никакого политического будущего – они предатели своего народа», – заключил сенатор. Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был бы против использования в стране российской вакцины от коронавируса, даже если ее эффективность будет доказана. «Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины (...) даже если бы она была действенна», – сказал министр. Кулеба заявил, что «пропагандистские возможности» вакцины «Спутник V» якобы «намного превышают ее реальные возможности и эффективность». «Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский – это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», – добавил Кулеба. Ранее стало известно, что киевские чиновники и бизнесмены начали прививаться вакциной от коронавируса, нелегально завезенной на Украину. Информацию о «подпольной вакцинации» потребовал проверить президент страны Владимир Зеленский, позже Госбюро расследований (ГБР) Украины завело дело о «нелегальной вакцинации» чиновников. Жители Украины просили Зеленского обеспечить граждан страны российской вакциной от COVID-19. При этом сам Зеленский выразил сожаление, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что позиция Киева по закупке российской вакцины – часть программы по геноциду украинцев. Напомним, в октябре президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком заявил о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса. При этом «нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», подчеркнул президент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Капитализация Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки Трампа 12 января 2021, 14:31

Рыночная капитализация компаний Facebook и Twitter сократилась на 44 млрд долларов после блокировки аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа 7 января. Капитализация Facebook сократилась на 41 млрд долларов, а Twitter – на 3 млрд долларов. Facebook 7 января запретила публикации Трампа на своей платформе и в Instagram, с тех пор акции соцсети на бирже NASDAQ подешевели на 5,3%. На данный момент рыночная капитализация компании составляет 731,56 млрд долларов, передает «Коммерсант». 7 января аналогичный запрет для Трампа ввел Twitter. После этого компания потеряла 7,74% стоимости. Капитализация компании снизилась до 38,3 млрд долларов. Напомним, аккаунты Трампа заблокировал также стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. В ответ на это Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler. Российский Twitter ответил на жалобу Украины об «украденном» конструкторе Королеве 13 января 2021, 01:29

Twitter-аккаунт, авторы которого связывают себя с МИД России, гифкой из мультфильма «Жил-был пес…» ответил на жалобу Киева, заявившего, что Россия «украла» у Украины советского конструктора Сергея Королева. В официальном Twitter-аккаунте Украины в ответ на российское сообщение о дне рождения Королева появилось сообщение: «Внимание, воровство!». Украинская сторона заявила, что Королев «называл себя украинцем», родился и учился на Украине. «Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на шесть лет: Москва, Колыма, Казань», – говорится в сообщении. В аккаунте России (авторы аккаунта связывают себя с МИД России и публикуют ссылку на сайт российского дипведомства в описании профиля) появился шутливый ответ: «Правда «Внимание, воровство» или же Украина начала дорожить советским наследием?». Сообщение сопровождается гифкой из мультфильма киностудии «Союзмультфильм», снятого по мотивам украинской народной сказки, передает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему Королев «называл себя украинцем», находясь на Украине, а также о том, что позднее он, заполняя анкеты, в графе «Национальность» писал: «Русский». Россия ввела запрет на ввоз птицы из Франции и Германии 12 января 2021, 16:45 Текст: Абдулла Шакиров

Россельхознадзор расширил ограничения на импорт птицеводческой продукции из Франции и Германии. Мера вызвана ухудшением ситуации с птичьим гриппом в европейских республиках. Запрет введен с 12 января на ввоз птицы из французского департамента Жер и германских районов Северо-Западный Мекленбург, Передняя Померания – Грайфсвальд, Шпере-Нейсе и города Лейпциг, передает РИА «Новости». Как уточняется в сообщении, запрет распространяется на живую птицу, мясо птицы, готовую мясную продукцию из птицы, а также все виды птицеводческой продукции, содержащие в своем составе продукты переработки птицы. Исключение составляют продукция, обработка которой обеспечивает разрушение вирусов гриппа птиц. Кроме того, введен запрет на импорт кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением продукции растительного происхождения или химического и микробиологического синтеза) и бывшего в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц. Также запрещен транзит через Россию живой птицы и инкубационного яйца с указанных территорий. В ноябре прошлого года Россия ввела запрет на ввоз птицеводческой продукции из Польши. «Голос Америки» отстранил от работы журналистку за острые вопросы Помпео 12 января 2021, 20:49

Руководство радиостанции «Голос Америки» наказало своего корреспондента Пэтси Видакусвару, которая попыталась задать острые вопросы госсекретарю США Майку Помпео на его встрече с коллективом этого средства массовой информации, финансируемого из американского госбюджета. Журналистка отстранена от дальнейшего освещения деятельности Белого дома. Видакусвара до настоящего времени была старшим корреспондентом радиостанции при Белом доме. Распоряжение об отстранении выдал директор радиостанции Роберт Райли. Теперь журналистку переводят на другой участок работы. От комментариев относительно произошедшего пресс-служба «Голоса Америки» отказалась, передает ТАСС, цитируя сообщение The Washington Post. Между тем ассоциация корреспондентов, аккредитованных при Белом доме, осудила решение руководства радиостанции, поскольку считает, что в данном случае нынешняя американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, по сути, нанесла удар по «свободе слова». «Перевод «Голосом Америки» Пэтси Видакусвары на другую работу за то, что она выполняла свои должностные обязанности, задавала вопросы – это оскорбление тех самых идеалов, о которых госсекретарь Помпео рассуждал в понедельник в своей речи [перед коллективом радиостанции]», – цитирует издание заявление ассоциации, которое от имени правления распространил ее президент Зик Миллер. Видакусвара пыталась спросить у главы американского внешнеполитического ведомства, какие действия он предпринимает для восстановления репутации США. Также она хотела поинтересоваться, сожалеет ли он о своих недавних высказываниях относительно «второй администрации Трампа», когда было понятно, что победу на состоявшихся в ноябре президентских выборах одержал Джозеф Байден. В России предсказали исчезновение Республиканской партии США 12 января 2021, 11:52

«Республиканцы, публично отступая от Трампа, пытаются спасти свою партию от исчезновения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал подготовленную некоторыми членами Республиканской партии резолюцию с порицанием действующего президента США Дональда Трампа за события 6 января. «Причина ренегатства некоторых республиканцев заключается в попытке сохранить партию как таковую после всего произошедшего. Существуют опасения, что трампизм полностью вытеснит республиканизм из политического поля. В условиях, когда истеблишмент не может поддержать уходящего президента, избиратели все равно не собираются от него оступаться», – объяснил политолог-американист Борис Межуев. «Такое противоречие между верхами и низами в Республиканской партии приводит к тому, что люди мечутся и не понимают, как вести себя в этой ситуации», – констатировал политолог. При этом собеседник отметил, что на сегодняшний день наблюдается некоторое затишье в политическом конфликте в США. «Часть антитрамповской прессы смягчила свою позицию и даже сообщает, что импичмент президенту и сенатское разбирательство уже не особо нужны. При этом и сам Трамп воздержался от жестких заявлений, которых все ждали от него в понедельник в ходе так и не состоявшейся речи. Вероятнее всего, особую роль в этом сыграл вице-президент Майк Пенс, который провел первый после событий 6 января разговор с Трампом и смог остудить ситуацию», – предположил Межуев. Однако на фоне серьезного конфликта с демократами возник не менее серьезный раскол внутри самой Республиканской партии, и дальнейшая судьба партии непонятна, считает политолог. «72% электората республиканцев – это трамписты, и они уже никогда не поддержат тех политиков, кто отступился от Трампа. Этот раскол значительно ослабит электоральные возможности партии в условиях мажоритарной избирательной системы. В такой ситуации ротация кадров внутри партии станет неизбежной, в результате чего трампизм станет основой республиканской идеологии. Так, партия в ее нынешней форме перестанет существовать и на ее место придет некая новая сила», – прогнозирует Межуев. Ранее конгрессмен-республиканец Том Рид сообщил, что присоединится к своим коллегам по Палате представителей и внесет резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. При этом сам Трамп считает виновниками беспорядков членов движения американских антифашистов «Антифа». Порицание не имеет практических последствий. Однако оно ударит по репутации Трампа – официальное порицание Конгресс выносил всего двум президентам в истории: Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон добился снятия порицания, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times. Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Несмотря на то, что Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Тихановская призвала Литву переименовать Белоруссию 12 января 2021, 11:05 Текст: Алина Назарова

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская направила министру иностранных дел Литвы Габриэлюсу Ландсбергису письмо, в котором предложила Вильнюсу изменить официальное название Белоруссии с Baltarusija на Belarusia. В письме говорится, что нынешнее название страны на литовском воспринимается как калька с русского «Белоруссия» и «ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия». Из всех предложений Belarusià названа наиболее приемлемым новым наименованием, говорится в сообщении политика в Telegram-канале. «Со стороны Литвы это (изменение названия – прим. ВЗГЛЯД) могло стать знаком уважения к суверенитету Белоруссии и поддержки языковой и культурной самобытности белорусского народа», – отметила Тихановская. В сообщении также отмечается, что с соответствующей инициативой к Литве Тихановской посоветовал обратиться сам Ландсбергис. В понедельник стало известно, что Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) официально переименовала Грузию в Сакартвело (Sakartvelas). Автоюрист рассказал о наказании для вероятного виновника трагедии с военными автобусами 12 января 2021, 12:26

Водителю грузовика, который на трассе «Новая Рига» (Балтия, М-9) врезался в колонну военных автобусов, грозит до семи лет лишения свободы, если его все-таки признают виновным в ДТП, заявил газете ВЗГЛЯД автоюрист Сергей Радько. В Подмосковье на обочине на Новорижском шоссе стояла колонна военных автобусов, в которую въехал самосвал. В результате аварии погибли четыре человека, 42 получили ранения. Водитель грузовика не пострадал. Также он не признал вину и выразил уверенность, что ответственность за ДТП несут военные. «С одной стороны, здесь непосредственно прямая вина водителя грузовика, потому что он въехал в стоящее транспортное средство. Это означает, что он выбрал неправильную скорость движения и не обеспечил безопасность движения. С другой стороны, в СМИ была информация, что автобусы стояли на обочине по причине неисправности головного ТС, и, вероятно, специальные предупреждающие знаки не были выставлены, что также является нарушением», – говорит Радько. Автобусам по большей части попросту деваться было некуда, поскольку этот участок трассы имеет крайне мало площадок для отстоя аварийной техники, продолжает автоюрист. Он также обращает внимание на то, что в месте аварии специальных аварийных карманов не было, поэтому автобусам попросту было негде «спрятаться». «Все, что мог сделать водитель в той ситуации – принять крайне правое положение и остановиться, что и было сделано. Возможно, колонна не была обозначена и там не были выставлены знаки аварийной остановки – мы этого не знаем. В любом случае даже если их не было, не заметить колонну из автобусов очень сложно, поэтому в данном случае отсутствие предупреждающих знаков не являются причиной происшествия. То есть вина водителя грузовика здесь есть», – уверен собеседник. Эксперт рассказывает, что исходя из того, что ДТП повлекло за собой смерть двух и более лиц, а водитель самосвала на момент аварии был абсолютно трезв, ему грозит до семи лет лишения свободы. В случае, если установят, что он все-таки был пьян, то ему грозит до 15 лет колонии. Также автоюрист отметил, что на смягчение приговора могут повлиять такие факторы, как поведение водителя после происшествия, признание вины, возмещение ущерба, отсутствие судимости и другие. По факту ДТП со смертельным исходом Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Полиция намерена обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу водителя самосвала.