Армию на западе России решили усилить боевыми машинами «Терминатор»

Первая танковая армия Западного военного округа (ЗВО) в 2021 году получит более 200 единиц военной и специальной техники, в частности, новые танки Т-90М «Прорыв» и боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель. Кисель сообщил, что «в течение года в танковое объединение поступят глубоко модернизированные танки Т-80БВМ, новейшие танки Т-90М «Прорыв» боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины поддержки танков, бронетранспортеры БТР-82А», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЗВО. Кроме того, армия получит разведывательно-химические машины РХМ-6-01, дымовые машины ТДА-3, подвижные инженерные ремонтные комплексы и другую технику. БМПТ «Терминатор» – это российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника.

У украинского президента Владимира Зеленского не получится написать на пляже в Ялте о принадлежности Крыма к Украине, завил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек. Бальбек отметил, что последние шесть лет украинские политики нередко обещают то, чего выполнить не могут. При экс-президенте страны Петре Порошенко обещали провести парад в Севастополе, напомнил депутат в беседе с РИА «Новости». «Зеленский вчера собирался какие-то послания на песке в Ялте рисовать, да вот только в Ялте песка нет – не на чем украинскому президенту будет лозунги писать. Вот она – очередная ложь. Уже никто в мире не верит, что у России можно забрать Крым, и только президент Зеленский, видимо, считает себя умнее всей планеты, даже песок в Ялте нашел, которого там отродясь не было, ведь на Южном берегу Крыма все пляжи – галечные», – добавил парламентарий. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Бурджанадзе заявила об «обиде Грузии на Россию» 1 января 2021, 16:52

Бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила, что некоторые политики в Грузии стремятся переложить на Россию все проблемы страны. «В Грузии есть обида на Россию, хотя есть и субъективный фактор, когда политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. В массовом сознании, особенно у молодежи, образ России исключительно негативный», – скзаала Бурджанадзе в беседе с «Коммерсантом». Она добавила, что действующее руководство страны пытается придерживаться курса экс-президента Михаила Саакашвили, считавшего взаимодействие с российской стороной неприемлемым. «Сейчас «Грузинская мечта» повторяет политику Саакашвили во многих областях, причем берет только плохое. У него они переняли и тренд «если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским. В Грузии такой ярлык чреват потерей серьезного количества избирателей - и особенно молодежи», – пояснила политик. Ранее Нино Бурджанадзе, комментируя для газеты ВЗГЛЯД заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая выступила за прямой диалог с Москвой, но при этом обставила его рядом условий, сказала, что «правильно, что нужно разговаривать, но важно, что подразумевают под этим власти Грузии». По мнению Бурджанадзе, власти Грузии не готовы к прорыву в отношениях с Россией. Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске 1 января 2021, 14:32

Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года, звучат недостоверно, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров. «Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <...> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», – заявил Гончаров в беседе с НСН. Ранее Порошенко заявил, что еще в 2018 году он якобы начал операцию, по итогу которой в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России. Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. В Китае назвали «самую невыносимую» русскую закуску 1 января 2021, 20:23

Традиционная соленая рыба на российских столах является «самой невыносимой» закуской к алкоголю, считает пользователь китайского портала Sohu. Автор расписал несколько традиционных для российских застолий блюд. Перевод материала приводит «ИноСМИ». Жителям России не нужны какие-то особые закуски к алкоголю, сгодится все, что есть под рукой, в том числе печеная картошка, сырой лук и даже «запах меховой шапки», считает автор. «Любимое блюдо русских к алкоголю – это соленая рыба, или как ее называют – вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится. Сушеная рыба – это тоже закуска: рыбу смазывают солью, сушат, потом снимают чешую и так и едят», – рассказал он своим подписчикам. Среди других традиционных закусок автор назвал холодец, колбасу, шашлык и икру. Ранее диетолог Анжелика Дюваль заявила, что на новогодние праздники на столе обязательно должны присутствовать овощи и лимон, поскольку они улучшают пищеварение. В России отреагировали строчкой из песни Пугачевой на слова Зеленского 1 января 2021, 11:19

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в новогоднем обращении заявившему о «принадлежности Крыма Украине», стоит помнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам представительства полуострова при президенте России Александр Молохов. «Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, «жизнь невозможно повернуть назад и время не на миг не остановишь...» – заявил Молохов РИА «Новости». Глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк также оценил высказывание украинского лидера. «Смешно это уже слушать. Весь мир, все политики Европы и Америки уже давно даже не вспоминают эту тему. Сказочник, одним словом. Сам себя пытается успокоить, что он еще пока президент Украины, и надеется, что его вообще кто-то слушает. Все, что он может – это кого-то отправить в Крым под видом туриста, тот напишет на песке и сфотографирует ему – как фотоотчет для списания американских денег», – заявил он. Член Соведа по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков посчитал слова украинского президента наивными. «Удивляюсь наивности сказанного. Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства. Весьма показателен уровень современного руководства Украины, неспособного воспринимать адекватно международную реальность, в которой Крым – это неотъемлемая часть России», – отметил сенатор. Жители полуострова давно не считают себя украинцами, указал он. «Киевские власти прекрасно осознают, что ни о какой Украине в Крыму и не думают, однако продолжают спекулировать на данной теме. Вызывает сожаление, что Зеленский, вместо того, чтобы проявить мудрость и поздравить крымчан с их успехами по развитию российского Крыма, продолжил заниматься популизмом и самообманом», – пояснил член Совфеда. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В конце 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве с «русским миром». Кроме того он предположил, что Россия якобы «желает смерти» Украины как государства, однако «не дождется». Газета ВЗГЛЯД разбирала острый политический кризис на Украине, который грозит Зеленскому импичментом. Сатановский сказал, как Крым и Донбасс опередили Украину 1 января 2021, 17:13 Текст: Алексей Дегтярев

Крым и Донбасс могли опередить Украину в своем развитии, заявил политолог Евгений Сатановский, говоря о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот призвал жителей полуострова оставаться с Украиной. «Зачем себя так ограничивать? Возвращать так возвращать. И не на час, а лет на 30, а лучше на 70. А то и на 120. Чем был Крым в 1900 году? А Донбасс? А вся остальная Украина? Да и не только она? Закарпатье, правда, тогда еще частью Австро-Венгрии было, но ему можно остаться в 80-х. Когда оно уже было Советским Союзом, а голову там еще насчет разговорных языков никто никому не морочил. Ни венграм местным. Ни румынам. Ни русским. Ни русинам. Ни всем прочим, кто там на тот момент жил. Хорошее же предложение. Подумать бы над ним киевскому начальству», – цитирует Сатановского «Царьград». Вместе с тем он отметил, что Киеву «фарш невозможно провернуть назад». «Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили» – заключил политолог. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Также ему напомнили, что в Ялте нет песчаных пляжей. Ключевых членов команды Байдена уличили в получении денег от бизнеса 2 января 2021, 02:33

Претендующий на должность госсекретаря Соединенных Штатов в новой администрации Энтони Блинкен и кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен в прошлом получали крупные суммы от ряда компаний. Из материалов, которые Йеллен и Блинкен предоставили в управление по вопросам этики правительства США, следует, что за последние два года Йеллен выплатили суммарно более 7 млн долларов ряд крупных компаний. В их числе американские банки Citigroup и Goldman Sachs, а также корпорация Google. Йеллен получила эти деньги в качестве оплаты за выступления перед сотрудниками компаний, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press. Блинкен сообщил, что за последние два года ему выплатили около 1,1 млн долларов за работу в компании WestExec Advisors, которая оказывает консультационные услуги. Блинкен является одним из ее основателей. В числе клиентов фирмы инвестиционная группа Blackstone, банк Bank of America, компании Facebook, Uber и Boeing. Выдвинутая Байденом на должность директора нацразведки США Эврил Хейнс также представила материалы указанному управлению. Согласно этим данным, она тоже работала в WestExec Advisors и получила около 55 тыс. долларов. По оценкам издания Politico, Хейнс также заплатили около 180 тыс. долларов за консультации компании Palantir. Ранее стало известно, что сын избранного президента США Хантер Байден поддерживал контакты с Блинкеном во время работы в руководстве украинской компании Burisma. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать Москве от нового главы внешнеполитического ведомства США. Газпром объявил о поставках в Сербию по новому маршруту 1 января 2021, 12:03

Газпром с 1 января начал поставки газа в Сербию и Боснию и Герцеговину через Турцию и Болгарию, сообщили в компании. Утром 1 января сербский лидер Александр Вучич дал старт газопроводу «Балканский поток» в Сербии, этот газопровод является частью ветки открытого в 2020 году «Турецкого потока», по которой газ из России должен поступать в Турцию, после чего в Болгарию, Сербию и Венгрию, передает ТАСС. Длина участка составляет 403 километра, проектная мощность – 13,9 млрд кубометров газа в год. Поставки по маршруту «Турецкого потока» стали возможны из-за расширения и ввода газотранспортных мощностей «Бултрансгаза» и Gastrans d. o. o. Novi Sad. Ранее Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубометров, на годовом уровне ожидаются поставки в 13,88 млрд кубометров газа. 30 декабря директор национальной газовой компании «Србиягаз» Душан Баятович сообщил, что первые 140 тыс. кубометров газа поступили в Сербию по продолжению газопровода «Турецкий поток». «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность – 31,5 млрд кубометров газа в год. Чичерина оценила требование прибыть в полицию по заявлению об экстремизме 1 января 2021, 16:40 Текст: Алексей Дегтярев

Певица Юлия Чичерина отреагировала на требование уголовного розыска приехать в отдел полиции Клина после заявления, в котором ее обвиняют в экстремизме. «Такие кадры портят имидж нашей полиции и отворачивают от себя добропорядочных людей. Но я им не по зубам. Поздравляю всех с Новым годом», – сказала Чичерина ФАН. Заявление на артистку в ОМВД по городу Клин написала этническая азербайджанка, уточняет агентство. В нем заявительница просит привлечь певицу к уголовной ответственности за ее слова об нагорнокарабахском городе Степанакерт. В соцсетях Чичерина призывала «не отдавать Степанакерт». Подавшая заявление женщина увидела в этом высказывании экстремизм. Полиция направила по месту жительства повестку, в котором говорилось, что Чичерина обязана 30 декабря прибыть в отдел полиции для дачи показаний по существу вопроса. Повестку не удалось вручить, так как певица находится в Нагорном Карабахе. Ранее Чичерина рассказывала, как попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Адвокат уфимской дознавательницы заявила о взятке в 20 млн рублей 1 января 2021, 11:33

Изнасилованную дознавательницу из Уфы, по делу которой проходят трое бывших полицейских, пытались подкупить за 20 млн рублей, заявила ее адвокат Ирина Валиева. Защитница девушки рассказала «Московскому комсомольцу», что о взятке речь заходила в первые месяцы после возбуждения уголовного дела. «Мою подзащитную тоже пытались купить, просили изменить показания, сказать, что все происходило по обоюдному согласию. Меня просили повлиять на девочку, чтобы она изменила показания», – заявила Валиева. По ее словам, с ней разговаривал ее знакомый, адвокат, подполковник, которого она знает 30 лет. «Он позвонил, сказал – вот тебе 5 млн. Я опешила, промолчала. Но уже на тот момент решила для себя – этого человека придется вычеркнуть из своей жизни. Мое молчание он расценил так, что я хочу больше денег и продолжил: «Я понимаю, что мало, ну давай 10». Что мне было ответить? Снова смолчала. Следом он поднял цену до 15, а потом прибавил еще 5 млн: «Сейчас нет всей налички, через 15 минут привезут», – поделилась подробностями адвокат. Напомним, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года теперь уже экс-полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. При этом обвиняемые неоднократно заявляли о своей невиновности. В декабре 2019 года Кировский районный суд Уфы приговорил трех бывших полицейских, обвиненных в изнасиловании коллеги, к срокам от шести до семи лет колонии. В июне Верховный суд Башкирии в ходе апелляционных слушаний полностью оправдал Галиева и Матвеева, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третий фигурант дела Яромчук признан виновным, но ему назначили не шесть, а четыре года заключения. В августе прокуратура Башкирии обжаловала оправдание обвиняемых в изнасиловании дознавательницы. В начале ноября дело об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы отправили на новое рассмотрение. Депутат резко ответил на критику российских хоккеистов на молодежном ЧМ 1 января 2021, 15:47 Текст: Алексей Дегтярев

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев резко ответил на реплику шведского хоккеиста молодежной сборной страны Александра Хольца, обвинившего российскую команду в «грязной игре». «Хольц пусть смотрит на табло. И пусть благодарит судей, которые во втором периоде дали шведам сравнять счет. Наши парни все доказали на льду, и это главное», – цитирует депутата Sport24. Вместе с тем он пожелал шведскому спортсмену сосредоточиться на собственной карьере, и отметил, что его ждет большее будущее. Напомним, сборная России на молодежном ЧМ одержала победу над американцами (5:3), шведами (4:3) и австрийцами (7:1), но проиграла команде Чехии (2:0). Российские хоккеисты вышли в четвертьфинале на команду Германии. Ранее российский хоккеист рассказывал о «грязных» силовых приемах со стороны американцев. Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году 1 января 2021, 20:02 Текст: Алексей Дегтярев

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман предположил, что тема коронавируса в 2021 году продолжит оставаться актуальной, а в мире сложится ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне. Вассерман в своем блоге на сайте РЕН-ТВ предположил, что ограничения по коронавирусной инфекции могут отменить ближе к осени 2021 года, а вакцинация будет длиться на протяжении трех лет. По мнению аналитика, в мире складывается ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне, ее может усугубить приход в Белый дом демократа Джозефа Байдена и стоящих за ним сил. «Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. [Барак] Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья. Потому что задолжавшей у правнуков экономике США, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить», – указал эксперт. По мнению Вассермана, президент Турции Тайип Эрдоган не устраивает США, так как «ведет себя точь-в-точь как американец». «Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза – возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной США волны переворотов «арабская весна», да еще разбавить их тысячами террористов», – привел пример ведущий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с избранным президентом США Джозефом Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации. В Белоруссии ввели плату за выезд из страны 1 января 2021, 14:40 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусским облсоветам депутатов разрешили брать сбор за выезд из страны, решение закреплено в законе «Об изменении Налогового кодекса». «С 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года областные Советы депутатов вправе вводить на территории соответствующих административно-территориальных единиц местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Белоруссия в пунктах пропуска», – цитирует «Интерфакс» документ. Платить сбор должны будут водители транспортных средств до пяти тонн и с не более восемью местами для сидения, кроме водителя. О возможности введения денежного сбора местными властями в Белоруссии на выезд за рубеж заявлял глава минфина страны Юрий Селиверстов. Отмечалось, что полученные от «налога на границу» деньги планируется направлять на «дезинфекцию пунктов пропуска и обеспечение их всем необходимым для борьбы с коронавирусом». Ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг 1 января 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов, не вызванных прямой вирусной атакой на мозг. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine. Специалисты не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Ученые обнаружили, что мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов. «Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус», – приводит РИА «Новости» пояснения доктора медицинских наук и клинического директора Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старшего автора исследования Авиндра Ната. Ученые провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, умерших после заражения коронавирусной инфекцией с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих были диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Сканирование мозга показало наличие множества ярких пятен, которые говорят о воспалении, а также темных пятен, сигнализирующих о кровотечении. «Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого обнаружили мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями», – заявил ученый. При этом ученые не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга. Как пояснил исследователь, результаты показывают, что найденные повреждения, возможно, не были вызваны коронавирусом, непосредственно заражающим мозг. В будущем ученые планируют изучить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга и вызывает ли это симптомы различной длительности. Ранее сообщалось, что в России за последние сутки установлено 27 тыс. 39 новых случаев коронавирусной инфекции, 39 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 тыс. 80 (15,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Спасавшего людей на месте ДТП фельдшера насмерть сбила машина в Подмосковье 1 января 2021, 17:38 Текст: Алексей Дегтярев

Оказывавший помощь пострадавшим от аварии фельдшер скорой помощи в Подмосковье скончался от другого ДТП, сообщила прокуратура Московской области. Авария произошла утром 1 января в городском округе Серпухов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные надзорного ведомства. ВАЗ-2112 столкнулся с автомобилем скорой помощи, который приехал на место другого дорожного происшествия. «В результате ДТП погиб фельдшер скорой помощи, пять человек получили травмы», – пояснили в прокуратуре. Три человека пострадали в первой аварии, их зажало в автомобиле. Во втором ДТП умер фельдшер, травмы получили инспектор ГИБДД и водитель скорой. «Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по п «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», – заключили в ведомстве. Ранее в Подмосковье сотрудник полиции сбил восьмилетнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ребенка госпитализировали.