Глава правящей партии Эстонии решил уйти в отставку из- за коррупционного скандала

Генеральный секретарь правящей Центристской партии Эстонии Михаил Корб уйдет в отставку после предъявления ему подозрений о коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости, рассказал заместитель председателя партии Яанус Карилайд.

Корб заявил однопартийцам, что не будет генсеком партии до тех пор, пока длится расследование, передает ТАСС.

Как сообщил Карилайд, Корб не считает себя виновным. «На данный момент он не видит своей вины, но есть процедуры – допросы, дознания и сбор доказательств. Но он [Корб], да, утверждал, что не чувствует, что сделал что-то неправильно», – сказал зампредседателя Центристской партии.

Напомним, Корба подозревают в коррупции в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Прокуратура считает, что он договорился с бизнесменом Хилларом Тедером о пожертвовании Центристской партии до 1 млн евро. Деньги должны были поступить до выборов в органы местного самоуправления, намеченные на 17 октября 2021 года. В обмен на это генсек партии пообещал выдать связанной с бизнесменом компании Porto Franco государственный кредит в размере 39,3 млн евро на девелоперский проект.