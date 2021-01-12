Россиянам пообещали «иссиня-черные» морозы

Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные, «иссиня-черные» морозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что «в центре европейской России эта аномалия (отрицательная температурная аномалия на прогностической карте) закрашивается иссиня-черным цветом». По его словам, «синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии», и «чем сильнее аномалии, тем гуще цвет», передает РИА «Новости».

«Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», – сказал синоптик.

Так, «посинеют» Северо-Запад, центральная часть страны, Поволжье, Урал и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания в этих регионах наблюдались пять лет назад, отметил он.

«Там температура ниже нормы на семь-десять градусов (... ) Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было», – сказал Вильфанд.

Ученый пояснил, что такая ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России.

«Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов (... )Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели - в пятницу и субботу», – добавил он.

При этом холода будут усиливаться ежедневно: к четвергу аномалия достигнет семи-восьми градусов, а к субботе – десяти градусов.

Аномально холодная погода продержится, как минимум, до субботы. Похолодает и на юге европейской России.

«Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом», – заключил синоптик.

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