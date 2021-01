Похмелкин указал на серьезную проблему идеи лишать прав за три грубых нарушения ПДД Стало известно о слитой в Сеть базе данных автовладельцев Hyundai 11 января 2021, 14:35 Текст: Алексей Дегтярев

Базу с данными владельцев автомобилей Hyundai в России якобы выставили на продажу в интернете, заявил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. «Объявление о продаже данных российских пользователей Hyundai появилось на одном из специализированных форумов 8 января. База продается приблизительно за 2 тыс. долларов и, по словам продавца, содержит данные 1,3 млн владельцев автомобилей Hyundai, включая ФИО, дату рождения, телефон, домашний адрес и e-mail, а также информацию об автомобиле, заказанных запчастях, участии в бонусах и тест-драйвах. Наиболее поздние данные о транзакциях пользователей, относятся к 2019 году», – сказал Оганесян РИА «Новости». Он добавил, что эта база – дамп sql-сервера, который обслуживает сайт российского офиса Hyundai. «Наиболее вероятно, что источником утечки стала уязвимость в сервере, найденная автоматическим сканером, или же резервная копия данных, к которой получили доступ злоумышленники», – пояснил эксперт. По его мнению, эта утечка не представляет серьезной опасности для пользователей, поскольку база не имеет платежных данных. Вместе с тем она может быть интересна для конкурентов, страховых компаний и спамеров. «Возможно, многие владельцы Hyundai получат в ближайшее время рекламные сообщения других автобрендов или фишинговые рассылки, предлагающие какие-то дополнительные услуги с оплатой онлайн», – предположил Оганесян. В августе Центробанк и платежная система Visa уведомили банки об утечке данных карт 55 тыс. клиентов финансовых организаций, воспользовавшихся услугами китайского интернет-магазина.

Байкер ответил Собчак, которая удивилась цене на мотоцикл «Урал» 10 января 2021, 15:46

Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Текст: Ксения Панькова

Цена мотоцикла с коляской «Урал», который выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области, абсолютно обоснованна, заявил байкер Сергей Лежнев телеведущей Ксении Собчак, удивившейся, что «Урал» стоит почти 900 тыс. рублей. О стоимости мотоцикла Собчак написала в своем Telegram. «А вы знали, что мотоцикл «Урал» стоит почти 900к?» – спросила телеведущая, сопроводив пост фотографией с сайта производителя транспортного средства. В свою очередь Лежнев отметил, что это «нормальная цена, хороший мотоцикл». Почему он должен стоить три копейки? Это единственный мотоцикл в мире с коляской, который выпускается на заводе. Обычно мотоциклы выпускаются отдельно, а коляски уже другие компании выпускают. Это все тоже недешево», – цитирует Ura.ru Лежнева. Байкер подчеркнул, что «Урал» особенно популярен за границей. По его мнению, российский рынок не готов к такому мотоциклу. «У нас [в СССР] «Урал» понимали, как «валить картошку или навоз на огород». Сейчас это совсем другой мотоцикл», – заключил он. Байкер подчеркнул, что «Урал» особенно популярен за границей. По его мнению, российский рынок не готов к такому мотоциклу. «У нас [в СССР] «Урал» понимали, как «валить картошку или навоз на огород». Сейчас это совсем другой мотоцикл», – заключил он. Мотожурналист Андрей Родионов сравнил мотоцикл «Урал» с транспортом американского бренда Harley-Davidson. «Стоимость такого же архаичного мотоцикла, как Harley-Davidson, никого не удивляет? Если у «Урала» снять все детали с его архаичной рамы, разложить в рядочек и подчитать их себестоимость, они ничем не будут отличаться от деталей мотоциклов, которые стоят от миллиона и выше», – сказал Родионов. Он также согласился с тем, что в России «Урал» не пользуется такой популярностью, как за рубежом. «Никто, кроме заграничных покупателей, в трезвом уме его [мотоцикл] покупать не будет. Поэтому мы смотрим на Брэда Питта, который рассекает на своем «Урале» по окрестным дорожкам, и ждем его регистрации на российском мотофоруме oppozit.ru», – добавил мотожурналист. В начале января сообщалось, что в США восхитились новым российским мотоциклом с коляской Ural Gear Up GEO, который создал Ирбитский мотоциклетный завод. В конце августа 2019 года на байк-шоу в Севастополе президент России Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал» с коляской в сопровождении главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора города Михаила Развожаева. Турецкие военные выдвинулись в Карабах для помощи Азербайджану 10 января 2021, 16:00 Текст: Ксения Панькова

Свыше 100 бойцов спецподразделения Турции выдвинулись в Нагорный Карабах для оказания помощи азербайджанским военным при разминировании территории, сообщило минобороны Турции. Турецких военных ведомство ласково называет «мехметчики» (дословно – «крошка Мехмет», собирательное название турецких и османских солдат), а азербайджанскую армию – «героической». Всего в Азербайджан было направлено 136 человек из специального турецкого отряда по разминированию (ÖMAT), передает «Царьград». «Наши мехметчики, которые проводили обучение по разминированию личного состава ВС Азербайджана, также продолжают свою деятельность по разминированию в Карабахе», – говорится в сообщении турецкого ведомства. Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Российские блогеры отреагировали на запрет в Twitter хештега 1984 10 января 2021, 19:28

Фото: Kacper Pempel/Reuters

Текст: Евгения Шестак

Российские блогеры прокомментировали блокировку сервисом микроблогов Twitter хештега #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла. Пользователи Twitter сообщили, что компания начала зачищать «хештег Оруэлла» после того, как Соединенные Штаты начали сравнивать с антиутопией Оруэлла из-за блокировки президента США Дональда Трампа практически во всех известных соцсетях. Журналист Андрей Медведев заявил в своем Telegram-канале, что придумал новый цифровой код для США. «А тем временем из цитадели демократии приходят новые ошеломительные демократические новости. Twitter запретил хештег 1984. Ну что, я же говорю, новый цифровой код новой Америки – один-девять-три-семь», – написал он. В свою очередь автор Telegram-канала Readovka заявил, что «счастливой американской демократии с полной свободой слова пришел конец». «В Twitter отныне и впредь #1984 не выделяется синим и перейти по публикациям с тегом в один клик нельзя. И все из-за того, что слишком многие стали сравнивать Штаты с вымышленной реальностью Оруэлла. Но отчаиваться не стоит – поиск никто не отменял. Создатель соцсети Джек Дорси тем временем радуется проблемам популярного у сторонников Трампа мессенджера Parler и рекламирует Signal», – говорится в сообщении. Тем временем писатель и блогер Николай Стариков задался вопросом: «С чего вы взяли, что книга Джорджа Оруэлла «1984» написана про СССР?». «Оруэлл писал про Англию, это прямо в книге. Был леваком-троцкистом. Воевал в Испании на стороне республики. Ненавидел капитализм. Так про кого он писал? Сами не поняли – спросите у админов Twitter. Там уже все поняли», – написал он в Telegram. «То, что они выпилили его синхронно – это гораздо важнее. Значит, это уже не просто чье-то мнение, это политика». Также телеведущий Анатолий Кузичев в стриме «ИЗОЛЕНТА live» высказался о блокировке аккаунтов Трампа в соцсетях. «Ребята, мы с вами все всегда ржем, вспоминаем Оруэлла: то «Скотный двор», то «1984». Принято считать, что Оруэлл таким образом как бы на Советский Союз намекал. Оказалось все ровно наоборот: все эти скотные дворы – это и есть родина Оруэлла. И Twitter, и Facebook, и Google, и так далее – они все синхронно блокируют Трампа, они все синхронно выпиливают его, потому что «ты, скотина, нам не симпатичен, говоришь не то, что нужно». Тут синхронность важнее самого факта: если бы просто Twitter его выпилил – ну окей. Twitter – частная компания, имеет право, вот так они посчитали, что Трамп не соответствует их идеалам», – сказал он. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat. 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений AppStore. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа. Цена биткоина резко упала 10 января 2021, 23:51

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

В ходе торгов стоимость биткоина падала на 11,71%, свидетельствуют данные портала CoinDesk. Цена криптовалюты снижалась до 35544 тыс. долларов. Позднее она чуть укрепилась – до 36279 тыс. долларов (минус 9,88%), передает ТАСС. По данным CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина упала на 9,75%, до 36933 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает на 7,5%, до 37500 долларов, передает РИА «Новости». Напомним, в последнее время биткоин раз за разом обновилял исторический максимум. 7 января сообщалось, что биткоин в пике достигал 40 тыс. долларов, 8 января – превысил уровень в 41 тыс. долларов. Аналитики JPMorgan считают, что его стоимость может вырасти до 146 тыс. долларов. Экс-депутата Рады заподозрили в причастности ко взрыву на газопроводе 10 января 2021, 19:49

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Украинское предприятие «Лубныгаз» подозревает экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука в причастности к взрыву на магистральном газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород». В пресс-службе компании отмечают, что самым первым о взрыве на газопроводе написал в Facebook Мосийчук. Он обвинил в произошедшем «Лубныгаз». Представители компании утверждают, что бывший депутат не первый год пытается захватить предприятие, передает РИА «Новости». «Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода «Укртрансгаз» или госслужба по ЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможных причинах. Как Мосийчук может утверждать о диверсии как причине аварии ранее госслужбы по ЧС, «Укртрансгаза»? Что это? Грязная клевета на оппонентов или, может, диверсию совершил он сам?», – утверждает компания. В пресс-службе компании напомнили, Мосийчук был ранее судим за терроризм. В 2011 году сотрудники СБУ изъяли у него взрывное устройство. Мужчина вместе с сообщниками хотел взорвать памятник Ленину в городе Борисполь и устроить теракт в Киеве на День независимости. За эти преступления суд приговорил его к шести годам лишения свободы, второй раз Мосийчука судили за злостное хулиганство. «Учитывая вышеуказанное, очевидно, что И. Мосийчук имеет мотив и соответствующий опыт для осуществления диверсии на газопроводе, чтобы обвинить «Лубныгаз» и в конце концов захватить предприятие. Он и его сообщники должны быть проверены соответствующими органами на возможную причастность к взрыву», – заявили в пресс-службе компании. Они попросили рассматривать это заявление как обращение в силовые ведомства. Ранее сообщалось, что в результате взрыва на газопроводе «Уренгой – Помары – Ужгород» без газа осталось население 17 населенных пунктов. Взрыв на газопроводе в Полтавской области прогремел в субботу вечером. По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация. В марте Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, обвиняемого в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Рассказ о визите Путина в Сирию стал темой №1 в арабоязычных СМИ 10 января 2021, 18:31

Фото: kremlin.ru

Текст: Евгения Шестак

Рассказ о визите президента России Владимира Путина на Рождество в Сирию в январе 2020 года стал самой обсуждаемой темой в арабоязычных СМИ. По информации издания Donya-e-Eqtesad, внимание журналистов привлекло посещение российским президентом в дни празднования православного Рождества не только церкви Святой Девы Марии, но и мечети Омейядов – одного из старейших из сохранившихся в мире исламских религиозных сооружений, передает РИА «Новости». По словам Путина, он посетил мечеть из-за хранения мусульманами Сирии мощей Иоанна Крестителя. Российский лидер поблагодарил представителей сирийских мусульман за сохранение христианских святынь и отметил общее между двумя религиями, которые подчеркивают важность морально-нравственных ценностей. Путин посетил Дамаск 7 января 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска. Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что визит Путина в Сирию пытались залегендировать под поездку министра обороны России. В свою очередь Сергея Шойгу сказал, что подготовка визита Путина в сирийский Дамаск служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского». Начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента России во время его визита в Сирию. Сам Путин заявил, что российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии. В Швеции испугались газовой войны из-за «Северного потока – 2» 11 января 2021, 08:14

Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

Победа Джо Байдена на выборах президента США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за газопровода «Северный поток – 2», пишет газета Svenska Dagbladet. По мнению авторов издания, вступление Байдена в должность не приведет к переменам в отношении США к российскому проекту. «Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий его (газопровода) противник, чем Дональд Трамп», – говорится в статье, передает РИА «Новости». Журналисты напомнили, что еще в должности вице-президента Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа «станет еще более зависимой» от российского голубого топлива. Лучшей альтернативой этому он назвал поставки сжиженного природного газа из США. Авторы статьи подчеркнули, что для Швеции вопрос «Северного потока – 2» уже решен, поскольку в июне 2018 года правительство одобрило прокладку газопровода через шведскую экономическую зону. Однако на уровне ЕС, считают журналисты, этот вопрос вызывает политические споры на фоне угрозы американских санкций. При этом в политическом плане «Северный поток – 2» может рассчитывать на постоянную поддержку правительства Германии. Тем временем немецкие власти одобрили создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV». Он должен помочь завершению строительства «Северного потока – 2». Однако в Берлине настаивают, что проекту нужна поддержка на уровне Евросоюза, где немало противников новой трубы. Наблюдатели уверены, что фонд появился для решения важной проблемы, которая возникнет только после завершения строительства газопровода. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что американские санкции против «Северного потока – 2» являются открытым протекционизмом для продвижения сжиженного природного газа США на рынке Европы, страны ЕС понимают это и поддерживают строительство газопровода. Познер ответил на шесть актуальных вопросов о Трампе 10 января 2021, 15:15

Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»

Текст: Ксения Панькова

Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на шесть актуальных вопросов о президенте США Дональде Трампе, отметив, что найти хоть что-то позитивное для России в его президентстве сложно. Познер ответил на своем сайте на вопрос о том, было ли бы в интересах России, чтобы победил Трамп. «Во время своей первой президентской кампании Трамп не раз говорил о своем желании наладить отношения с президентом Путиным, с Россией, но за все четыре года своего президентства он не сделал ничего, что могло бы подтвердить искренность тех слов. Но он подписал множество санкций против России, вышел из договора по ПРО, из договора по РСМД и собирался, похоже, выйти из договора по СНВ. Словом, найти хоть что-то позитивное для РФ в президентстве Трампа, мягко говоря, сложно», – сказал телеведущий. На вопрос о том, что избранный президент США Джо Байден для России будет хуже Трампа Познер ответил: «Подобные утверждения есть не что иное, как гадание на кофейной гуще. Этого не знает решительно никто. Поживем – увидим». Такой же ответ он дал и на вопрос о том, что Байден для России будет лучше, чем Трамп. Также Познер отметил, что не верит в фальсификацию выборов в США и якобы «украденную» победу Трампа. «При всех проблемах демократии в Америке сегодня украсть президентские выборы невозможно: уж так построена избирательная система. В данном конкретном случае проигравшая сторона потребовала пересчета голосов вручную в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии. Пересчет был произведен в присутствии и с участием представителей Республиканской партии. Пересчет подтвердил, что в этих «спорных» штатах победил Байден. Это факт. Его можно, конечно, отрицать до второго пришествия», – считает он. На вопрос о том, не является ли блокировка всех аккаунтов Трампа в соцсетях нарушением свободы слова, которой так хвастаются американцы и в отсутствии которой они обвиняют Россию, Познер ответил отрицательно. «Нет, не является. По крайней мере, формально. В Первой поправке к Конституции США запрещено ГОСУДАРСТВУ каким-либо образом воспрепятствовать свободе слова любого гражданина, органа печати и т. д., но этот запрет не касается частных лиц (…). Соцсети в США принадлежат частным лицам, и эти лица имеют полное право отказать тому или иному человеку в аккаунте. То есть, согласно Конституции США, власть не может ограничить свободу слова частного лица, но и не может заставить частное лицо что-либо опубликовать. В этом есть существенная разница с Россией, в которой, несмотря на соответствующую статью в Конституции, государство (власть) практически может запретить любую публикацию, вплоть до закрытия любого СМИ», – сказал телеведущий. Кроме того, Познер считает, что события в Вашингтоне, в частности штурм Капитолия сторонниками Трампа, нанесли ущерб США. «Бесспорно. Достаточно ознакомиться с высказываниями лидеров, пользующихся международным уважением (Меркель, Макрон), с тональностью и взглядами мировых СМИ, чтобы убедиться, что это так. Другой вопрос, на долго ли? Я принципиально не делаю прогнозов, считаю, что это дело в лучшем случае бессмысленное, а в худшем вредное, но одно скажу: Америка расколота, и президенту Байдену не удастся за предстоящие четыре года вновь собрать Шалтая-Болтая. Если кто не помнит этого господина, то напомню перевод Самуила Маршака: «Шалтай-Болтай сидел на стене / Шалтай-Болтай свалился во сне / Вся королевская конница и вся королевская рать не могут Шалтая, не могут Болтая, Шалтая-Болтая собрать!» – заключил телеведущий. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Казахстан приостановил транзит нефти через Россию 11 января 2021, 11:39

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Казахстан приостановил транзит нефти через территорию России из-за неполадок с электроснабжением в связи с сильными морозами, сообщил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин. «Из-за сильных морозов на севере Казахстана оказались обесточенными две области, в том числе и НПС, подающая нефть в систему «Транснефти», с 5.00 мск прокачка из Казахстана остановлена до восстановления работы ЛЭП», – передает его слова «Интерфакс». Демин уточнил, что по сдаче нефти в систему за первые дни января было 47 ограничений из-за аномально низких температур на месторождениях Сибири. «В целом отклонения незначительны и до конца месяца могут быть компенсированы», – отметил пресс-секретарь. «Поставки на НПЗ идут в целом по плану, за исключением Комсомольского НПЗ, ограничивающего прием из-за невывоза готовой продукции по ж/д. Произошедшее землетрясение в Дагестане 2 января на работе системы никак не отразилось, повреждений не выявлено», – заключил Демин. Ранее был восстановлен транзит российской нефти через Белоруссию в Европу. В России выявили первый случай «британского» штамма коронавируса 10 января 2021, 20:57

Текст: Евгения Шестак

Первый случай заражения «британским штаммом» коронавируса выявлен в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «У одного человека это был коронавирус нового штамма», – сказала Попова в эфире канала «Россия 1». Она подчеркнула, что заразившийся гражданин вернулся из Великобритании. По словам Поповой, «британский» штамм COVID-19 был выявлен в России только у одного человека, однако симптомов у него не было. «При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо, у него не было никаких симптомов, он уже не выделяет этот вирус», – сказала она. Также она отметила, что случай заражения новым штаммом был в России еще в конце 2020 года. По ее словам, вирус не вызывает более тяжелого течения, но он, скорее всего, более заразен. «По нашим данным, тест-системы, которые действуют в РФ для ПЦР-диагностики, обнаруживают этот вирус, и вакцины, которые сегодня зарегистрированы в РФ, абсолютно точно защищают от этого вируса», – сказала Попова. Ранее в воскресенье пециалисты Национального института инфекционных болезней в Японии обнаружили новую мутацию коронавируса, его диагностировали у прилетевших в страну из Бразилии туристов. Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В понедельник премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Разведке США и Пентагону дали полгода на раскрытие информации об НЛО 11 января 2021, 02:30

Фото: Defence Blog/YouTube

Текст: Антон Антонов

Аппарат директора Национальной разведки США и Пентагон в течение шести месяцев должны предоставить Конгрессу страны информацию об НЛО, которая у них есть, сообщают СМИ. В декабре глава американского государства Дональд Трамп подписал закон о поддержке экономики в связи с коронавирусом на 2,3 трлн долларов. С этого момента разведке и Пентагону дается 180 дней на раскрытие информации об НЛО – такое требование включили в раздел, касающийся разведки, закона о масштабных расходах, передает CNN. В отчете должен быть подробный анализ имеющейся информации об НЛО, описание межведомственного взаимодействия по сбору данных и анализу «неопознанных явлений в воздухе». В отчете также требуется указать потенциальные угрозы нацбезопасности США со стороны НЛО и оценить, могут ли за этой деятельностью стоять какие-либо противники Вашингтона. Представленный отчет должен быть несекретным, но может содержать секретное приложение. В августе Пентагон подтвердил решение о создании рабочей группы по изучению неопознанных летающих объектов. Миссия группы «заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США». В мае ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО. Названа вероятная причина крушения Boeing 737-500 в Индонезии 10 января 2021, 16:30 Текст: Вера Басилая

Генедиректор международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко сказал, какие факторы могли привести к крушению самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Эксперт отметил, что погодные условия в момент катастрофы были сложными: шел проливной дождь, а при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы. Он также уточнил, что, по данным портала Flightradar, самолет стал резко снижаться сразу после набора высоты 3230 метров. «При этом вертикальная скорость составила 26,300 футов в минуту (133 метра в секунду). Ответить на вопрос, что происходило непосредственно в момент трагедии на борту самолета пока сложно», – рассказал Мельниченко «Российской газете». По словам эксперта, в момент падения самолета местные рыбаки слышали взрывы, о чем они рассказали местной полиции. При этом, Мельниченко уверен, что если бортовые самописцы не повреждены, то проблем с установлением точной причины авиакатастрофы не возникнет, поскольку глубины моря в месте падения небольшие – от 15 до 20 метров. Ранее сообщалось об обнаружении местоположения двух черных ящиков разбившегося в Индонезии Boeing Напомним, полицейские и местные жители обнаружили в Яванском море предположительное место падения самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. На борту упавшего лайнера находилось 59 человек, в том числе шесть членов экипажа. Среди пассажиров были шесть детей, один из них – младенец. Россиян, по предварительным данным, на борту не было. Boeing 737-524 последний раз был замечен над акваторий Яванского моря в районе северной части острова Ява. Самолет вылетел из Джакарты в город Пантианак и через четыре минуты пропал с радаров. Шварценеггер сделал выводы из «Хрустальной ночи» США 11 января 2021, 12:42

Фото: Arnold Schwarzenegger/YouTube

Текст: Алина Назарова

Американский киноактер австрийского происхождения, бывший губернатор штата Калифорния республиканец Арнольд Шварценеггер сравнил нападение сторонников президента США Дональда Трампа на Капитолий с Хрустальной ночью 1938 года в Германии. «Я родился в Австрии и хорошо знаю про Хрустальную ночь. Это была ночь погрома евреев в 1938 году. Нацисты то же самое, что Proud Boys (неофашистская политическая организация, пропагандирующая политическое насилие в США – прим. ВЗГЛЯД). В среду Хрустальная ночь была прямо здесь, в США. Разбитые стекла были в Капитолии. Но толпа разбила не только стекла, но и идеи нашей демократии, принципы, на которых стоит наша страна», – заявил Шварценеггер в видеообращении в Twitter. По его словам, Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов и организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи. «Президент Трамп провалился как лидер. Он запомнится как худший президент в истории», – заявил Шварценеггер. Бывший губернатор Калифорнии предстал на видео сидящим за письменным столом, на котором лежит меч из картины «Конан-варвар», главная роль в которой принесла ему славу киноактера. «Наша демократия подобна стали, из которой сделан этот меч, – отметил Шваценеггер, подняв его двумя руками и продемонстрировав зрителям. – Чем больше она закаляется, тем прочнее становится». Актер также поддержал избранного президента США демократа Джозефа Байдена. «Избранный президент Байден, мы желаем вам успеха на посту президента. Ваш успех будет означать успех для нашей страны», – заключил Шваценеггер, передает ТАСС. My message to my fellow Americans and friends around the world following this week's attack on the Capitol. pic.twitter.com/blOy35LWJ5 — Arnold (@Schwarzenegger) January 10, 2021 Напомним, сторонники Трампа 6 января ворвались в Конгресс США. В ходе протестов погибли пять человек, в частности среди жертв была ветеран американских ВВС. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа. Хрустальная ночь, или Ночь разбитых витрин – еврейский погром по всей нацистской Германии, в части Австрии и в Судетской области 9-10 ноября 1938 года, осуществленный военизированными отрядами СА и гражданскими лицами. Полиция самоустранилась от препятствования этим событиям. В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. После Хрустальной ночи последовало дальнейшее экономическое и политическое преследование евреев, и она рассматривается историками как часть расовой политики нацистской Германии и знаменует собой начало окончательного решения еврейского вопроса и Холокоста. Эрдоган отказался от WhatsApp 10 января 2021, 18:52 Текст: Евгения Шестак

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования WhatsApp из-за политики конфиденциальности мессенджера, сообщила его пресс-служба. По информации Bloomberg, теперь администрация Эрдогана переведет все созданные в WhatsApp группы в приложение BiP, которое принадлежит Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, передает РИА «Новости». Пресс-служба президента Турции призвала журналистов последовать этому примеру. Подобное решение Эрдоган принял в связи с изменением политики конфиденциальности мессенджера. Напомним, пользователей WhatsApp обязали делиться информацией с Facebook, которая владеет контрольным пакетом акций оператора мессенджера. Ранее портал WABetainfo сообщил, что в WhatsApp появились «страшные» сообщения, которые полностью выводят мессенджер из строя. Утверждается, что это необходимо для анализа привычек и вкусов пользователей. Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина» 11 января 2021, 06:55

Фото: Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа. «Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS. По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС. Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк». В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.