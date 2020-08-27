Стало известно о масштабной утечке персональных данных клиентов банков

Центробанк и платежная система Visa уведомили банки об утечке данных карт 55 тыс. клиентов финансовых организаций, воспользовавшихся услугами китайского интернет-магазина.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, в Сеть утекли данные банковских карт 55 тыс. пользователей маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая.

Точных данных о том, когда именно произошла утечка, нет. Сообщается, что в распространяемой в Сети базе данных содержатся первые шесть и последние четыре цифры номера карты, а также срок ее действия. Указаны банк, выпустивший карту, и платежная система, а также фамилии и имя держателя карты, телефон, электронная почта и адрес.

В сеть попали сведения о клиентах целого ряда банков, в числе которых Сбербанк, Россельхозбанк, Тинькофф банк, Райффайзенбанк и другие российские и иностранные кредитные организации.

В интернет-магазине Joom рассказали, что об утечке данных было известно еще в марте. Но тогда сообщалось о том, что в Сеть попали данные «не менее тысячи пользователей из России и Белоруссии». Информацию об утечке данных 55 тыс. клиентов в маркет-плейсе не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть, заявив, что вопрос требует изучения.

Почти все находящиеся в документе платежные карты принадлежали клиентам индийских банков, а 18% от общего числа – выданы одной финансовой организацией.

Ранее основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян заявил, что с одного из порталов по трудоустройству произошла утечка данных почти 5 млн российских пользователей.