США собрались затруднить мирное урегулирование в Йемене Помпео обвинил Обаму в глупости и риске жизнями американцев 11 января 2021, 05:49 Текст: Антон Антонов

Барак Обама рисковал жизнями американцев, когда, возглавляя США, соблюдал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил глава Госдепа Майкл Помпео. Помпео заявил в Twitter, что в договоре участвовали «две стороны» и что Россия якобы «обманывала и наращивала» вооружения. По словам Помпео, если лишь одна из сторон соблюдает договор, «это называется глупостью». Он считает, что Обама «в одностороннем порядке разоружился по ДРСМД», но администрация Дональда Трампа «сказала «достаточно» и вышла из одностороннего договора, который сделал Америку беззащитной». В феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД.

