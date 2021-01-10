Несколько стран ужесточили правила въезда из-за коронавируса

Куба, Великобритания и Греция ужесточили правила въезда для туристов в январе, но есть государства, которые, напротив, готовы открыться для гостей.

С 10 января для отдыха на Кубе все иностранцы должны проходить ПЦР-тестирование в течение 72 часов до вылета, также по-прежнему актуально обязательное исследование на коронавирус в аэропорту, и повторное – через пять дней. В Великобритании туристы, в том числе и сами британцы, должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, взятого в течение 72 часов до прибытия в страну. Это правило, вступающее в силу на следующей неделе, распространяется на Англию, но ожидается, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия вскоре введут аналогичные меры. Несоблюдение требования грозит штрафом в 500 фунтов стерлингов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lonely Planet.

Греция уже ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшей до сих пор трехдневной самоизоляции. Временно запрещен въезд туристов из Великобритании на Виргинские острова.

А вот Шри-Ланка, которая сейчас не принимает иностранцев, напротив, готова открыться с 21 января. Отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах. Открывается для туристов и гавайский остров Кауаи. Туристы могут избежать самоизоляции, если в течение 72 часов до прибытия сделают тест на коронавирус, и он окажется отрицательным, затем отправятся на другой гавайский остров, подождут не менее трех дней, снова пройдут исследование, а затем прибудут на Кауаи, сообщает USA Today.

В Таиланде и Сингапуре пока изучают вариант с ослаблением ограничений для вакцинированных путешественников.

Ранее на Кипре ввели повторные карантинные меры. А Австрия продлила запрет на посадку рейсов из Британии и ЮАР из-за нового штамма COVID.