Роскосмос опроверг отказ НАСА покупать место для полета на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» опровергла отказ НАСА приобретать одно место для отправки астронавта на МКС на российском корабле «Союз» весной 2021 года.

«Это не так. В @roscosmos скоро будут рассмотрены предложения по составам экипажей на #МКС , готовящихся к полетам на кораблях «Союз МС» в 2021 году. Состав экипажей будет международным. Подробности дадим после утверждения их состава генеральным директором [госкорпорации]», – говорится в Twitter Роскосмоса.

Ранее появились сообщения об отказе НАСА приобретать место на российском корабле «Союз» для доставки астронавта на МКС весной 2021 года.

Напомним, в мае директор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что ведомство близко к выработке соглашения с российскими партнерами по вопросу приобретения места на российском космическом корабле «Союз», который должен быть запущен к МКС в октябре.

В марте начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов сообщил, что астронавт НАСА Кэтлин Рубинс может полететь на корабле «Союз МС-18» на МКС весной 2021 года.

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