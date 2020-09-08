Эксперт: Участие в тюремном кружке самодеятельности поможет Ефремову выйти по УДО

Друзья актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы, могут помочь организовать в тюрьме, где будет отбывать срок артист, театр или кружок самодеятельности, что пойдет в зачет наказания. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник угрозыска, полковник милиции в отставке, член адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов.

В Пресненском суде 8 сентября Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также лишили права управлять транспортом на три года после освобождения. Старшему сыну погибшего в аварии суд назначил компенсацию 800 тыс. рублей. После оглашения приговора артиста увезли в СИЗО.

«Общее положение по наказанию у ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) такое: если есть свободные места, то отправляют в колонию, расположенную недалеко от места проживания. То есть Ефремова, если будет возможность, определят недалеко от Москвы», – полагает Черноусов.

Он объясняет, что это делается для того, чтобы к заключенным свободно могли приехать на свидания и передачи родственники или друзья.

Если же в ближайшей к месту проживания колонии свободных мест нет, то выбирают какой-то другой вариант, расположенный не очень далеко, продолжает эксперт. К тому же во время отбывания наказания есть возможность перевестись в колонию поближе.

«Нужно понимать, что Ефремов, скорее всего, не будет просто сидеть. Безусловно, друзья его не оставят в беде. Когда он уже приедет в колонию, они будут ходатайствовать, посещать руководство ФСИН, чтобы Ефремову, может быть, не сразу, а со временем, нашли нормальную должность в колонии. Мы об этом не узнаем, но это будет делаться», – уверен Черноусов.

Друзья артиста, по мнению эксперта, могут помочь организовать в месте отбытия наказания Ефремова своего рода театр или кружок самодеятельности, но это, скорее всего, будет завуалированно.

«То есть они могут помочь с каким-то реквизитом, оказать материальную помощь, а там допускаются спонсорские вложения, которые пойдут на нужды колонии. И, думаю, там создадут театр или что-то вроде кружка самодеятельности, что пойдет Ефремову в зачет», – говорит Черноусов. Эксперт уточняет, что по большей части это нужно для того, чтобы артист в скором времени мог выйти по УДО (получить условно-досрочное освобождение от наказания).

«Сейчас УДО нужно заработать. Если у человека есть какие-нибудь нарушения, например сел на кровать днем, то никакое условно-досрочное уже не получит. К тому же часто в колониях просто провоцируют на эти нарушения, все не так просто. Именно поэтому кто-то должен содействовать, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, которая сложится у Ефремова», – резюмировал Черноусов.

Напомним, 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, находясь под воздействием алкоголя, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. Водитель встречного автомобиля получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

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