Эксперт: Участие в тюремном кружке самодеятельности поможет Ефремову выйти по УДО

Взгляд
8 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 20:07  |  vz.ru
Разделы

После «Северного потока – 2» целью США станет ГТС Украины

«Северный поток – 2» снова оказался под обстрелом Soeren Stache/ZB/Global Look Press
Позиция Ангелы Меркель по поводу истории с Алексеем Навальным претерпела изменения. Если раньше она четко призывала не связывать строительство «Северного потока – 2» с этой ситуацией, то теперь канцлер ФРГ не исключает – одна история может повлиять на другую. Решится ли Германия на санкции против российского газопровода и что в дальнейшем может угрожать поставкам российского газа в Европу? Подробности...
Перейти в раздел…

Сербия выиграла от скандала со стулом

Композиция, более похожая на вызов провинившегося школьника в кабинет директора, чем на общение двух глав государств facebook.com/maria.zakharova
Фотография, запечатлевшая сербского президента Вучича в как бы униженной позе перед Трампом, вызвала громкий скандал. Но вместо того, чтобы стать сербско-американским, он стал российско-сербским: в Белграде обиделись на совет Марии Захаровой о том, как вести себя с американцами. Или сделали вид, что обиделись, поскольку сложившаяся вокруг всего этого ситуация стала триумфом для Вучича. Подробности...
Перейти в раздел…

Коми прописали лечение от запущенных болезней

Северная природа – один из главных козырей региона, дающий надежду на расцвет туризма Мария Плотникова/РИА «Новости»
«Многоуровневая задача со множеством неизвестных. Она не похожа ни на что. Такого уровня сложности у меня не было». Такими словами и. о. главы Республики Коми Владимир Уйба описывает проблемы, с которыми уже успел столкнуться в регионе. Что это за проблемы и какие пути решения предлагаются, воочию наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко обезглавил протест внутри Белоруссии

Мария Колесникова задержана при попытке «бегства» на Украину Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
Президент Белоруссии продолжил выгонять лидеров протеста за границу. К Светлане Тихановской, эмигрировавшей сразу после выборов 9 августа, прибавились еще несколько соратников из координационного совета белорусской оппозиции. Однако в отношении другой знаковой оппозиционерки – Марии Колесниковой – такой трюк не удался, из-за чего ее пришлось задержать на границе с Украиной. Насколько окажется удачной для самого Лукашенко тактика арестов и высылки оппозиционеров? Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

После дела Ефремова российское правосудие уже не будет прежним

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Это был именно что судебный процесс – в том виде, в каком нам его показывают в американских фильмах. Шоу – с пиар-технологиями, громкими заявлениями и неожиданными поворотами. Вы хотели настоящего суда? Ну вот он. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Россия пережила ампутацию головы

Дмитрий Ольшанский, публицист
Чтобы правильно воспринимать нынешнюю Россию, чтобы перестать непрерывно ругать ее и ею же ужасаться – нужно произвести два умственных движения. Во-первых, надо раз и навсегда перестать сравнивать Россию с тем, с чем сравнивать ее бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 88 комментариев

Новое прокси-мышление

Алексей Алешковский, сценарист
Трудно сказать, что больше напоминает представленный Минском диалог Ника из Берлина и Майка из Варшавы – карикатурное детище бездарного драматурга или шедевр гениального пародиста. Но самое трагикомичное в том, что сегодня подобные затруднения вызывает и восприятие действительности. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид

Сербия поставила точку в скандале с Россией

Перейти в раздел…

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...

В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
Подробности...

Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные гранты
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?
  • Да

  • Нет, слишком жестокий

  • Нет, слишком мягкий

  • Затрудняюсь ответить
Какова вероятность полного прекращения строительства газопровода Северный поток – 2 из-за ситуации с Алексеем Навальным?
  • Стопроцентная

  • Высокая

  • Незначительная

  • Нулевая
Бизнесмен Олег Дерипаска предложил перенести столицу России. Надо ли это делать и где должна быть новая столица страны?
  • Да, надо перенести на Дальний Восток

  • Да, надо перенести в Сибирь

  • Да, надо перенести на Урал

  • Да, надо перенести в другой город европейской части страны

  • Да, надо перенести в Санкт-Петербург

  • Нет, пусть остается в Москве
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Задержан замминистра энергетики России
    Ефремова поместят в СИЗО на карантин Лукашенко возложил на США ответственность за протесты в Белоруссии В Германии заявили об интересах США в ситуации с «Северным потоком – 2» НАСА отказалось покупать место на «Союзе» для доставки астронавта на МКС
    Защита сына Захарова оказалась недовольна размером компенсации по делу Ефремова Лукашенко назвал конечную цель и организаторов протестов в Белоруссии Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком» Глава МИД Турции обратился к коллеге из Конго на русском языке
    Ефремова приговорили к восьми годам колонии Штаб Бабарико назвал местонахождения Колесниковой Шнуров написал стихи о приговоре Ефремову СМИ сообщили о похищении двоих россиян пиратами у берегов Нигерии

    Главная тема


    ДНР пришлось силой ответить на "ползучую агрессию" Украины

    суровый приговор


    Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

    газопровод в Европу


    Меркель предложила ЕС принять решение по «Северному потоку – 2»

    Видео

    военные учения


    Как советская подлодка отомстила США за позорный «удар по Камчатке»

    обида Белграда


    Сербия выиграла от скандала со стулом

    жажда власти


    Саакашвили вернется в Грузию как хеллоуинский монстр

    «Ник» и «Майк»


    «Радиоперехватом» про Навального Лукашенко подставил Москву

    политическая игра


    Никита Коваленко: Абсурд с «Новичком» не вписывается в практику спецслужб

    защитная стратегия


    Геворг Мирзаян: Шахматную партию Навального Россия может выиграть

    кадровый военный


    Сергей Козлов: Как в русской армии появились партизаны

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив?

    Эксперт: Участие в тюремном кружке самодеятельности поможет Ефремову выйти по УДО

       8 сентября 2020, 19:30
    Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»
    Текст: Татьяна Косолапова

    Друзья актера Михаила Ефремова, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы, могут помочь организовать в тюрьме, где будет отбывать срок артист, театр или кружок самодеятельности, что пойдет в зачет наказания. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД бывший сотрудник угрозыска, полковник милиции в отставке, член адвокатской палаты Москвы Евгений Черноусов.

    В Пресненском суде 8 сентября Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также лишили права управлять транспортом на три года после освобождения. Старшему сыну погибшего в аварии суд назначил компенсацию 800 тыс. рублей. После оглашения приговора артиста увезли в СИЗО.

    «Общее положение по наказанию у ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) такое: если есть свободные места, то отправляют в колонию, расположенную недалеко от места проживания. То есть Ефремова, если будет возможность, определят недалеко от Москвы», – полагает Черноусов.

    Он объясняет, что это делается для того, чтобы к заключенным свободно могли приехать на свидания и передачи родственники или друзья.

    Если же в ближайшей к месту проживания колонии свободных мест нет, то выбирают какой-то другой вариант, расположенный не очень далеко, продолжает эксперт. К тому же во время отбывания наказания есть возможность перевестись в колонию поближе.

    «Нужно понимать, что Ефремов, скорее всего, не будет просто сидеть. Безусловно, друзья его не оставят в беде. Когда он уже приедет в колонию, они будут ходатайствовать, посещать руководство ФСИН, чтобы Ефремову, может быть, не сразу, а со временем, нашли нормальную должность в колонии. Мы об этом не узнаем, но это будет делаться», – уверен Черноусов.

    Друзья артиста, по мнению эксперта, могут помочь организовать в месте отбытия наказания Ефремова своего рода театр или кружок самодеятельности, но это, скорее всего, будет завуалированно.

    «То есть они могут помочь с каким-то реквизитом, оказать материальную помощь, а там допускаются спонсорские вложения, которые пойдут на нужды колонии. И, думаю, там создадут театр или что-то вроде кружка самодеятельности, что пойдет Ефремову в зачет», – говорит Черноусов. Эксперт уточняет, что по большей части это нужно для того, чтобы артист в скором времени мог выйти по УДО (получить условно-досрочное освобождение от наказания).

    «Сейчас УДО нужно заработать. Если у человека есть какие-нибудь нарушения, например сел на кровать днем, то никакое условно-досрочное уже не получит. К тому же часто в колониях просто провоцируют на эти нарушения, все не так просто. Именно поэтому кто-то должен содействовать, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, которая сложится у Ефремова», – резюмировал Черноусов.

    Напомним, 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов, находясь под воздействием алкоголя, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение. Водитель встречного автомобиля получил тяжелые ранения и позже скончался в больнице.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •