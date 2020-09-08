Собчак обвинила Пашаева в суровом приговоре Ефремову

Телеведущая Ксения Собчак назвала защищавшего Михаила Ефремова в суде адвоката Эльмана Пашаева «аферистом» и обвинила его в «жестком приговоре» артисту.

«Вот такой жесткий приговор, 8 лет (обычно по этой статье дают 4-5 лет) – это дело рук адвоката Пашаева и тех, кто предложил его нанять. В итоге Ефремов получил самое жесткое наказание и еще своими показаниями настроил против себя кучу людей», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Телеведущая высказала мнение, что при других обстоятельствах у Михаила Ефремова могла быть возможность «выйти через пару лет по удо при сроке в 5 (лет)».

«Жалко, что за обещания аферистов не сажают», – высказалась Собчак о Пашаеве.

8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артиста осудили на восемь лет тюрьмы.