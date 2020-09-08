Освобожденные из плена пиратов в Нигерии российские моряки вылетели на родину

Семеро российских моряков, освобожденных из рук пиратов, вылетели из Нигерии в Россию, сообщил представитель посольства в Нигерии.

«Моряки вылетели из Нигерии 7 сентября, сейчас они находятся в пути», – передает ТАСС слова представителя посольства.

Напомним, российские моряки, которых пираты похитили 17 июля в Гвинейском заливе с борта судна «Кюрасао трейдер», были освобождены 24 августа в Нигерии.

Сообщалось, что в заложники могли взять 15 человек. Посольство России в Нигерии проверяло данную информацию.