Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи поднялся на 0,17% и достиг 2937,18 пункта, а индекс РТС – на 0,23%, до 1221,35 пункта, передает ТАСС.

К 10.07 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2946,25 пункта (+0,48%). Индекс РТС торговался на уровне 1224,31 пункта (+0,48%).