Кремль оценил эффективность использования губернаторами допполномочий в пандемию

В Кремле считают, что губернаторы эффективно использовали данные им в пандемию дополнительные полномочия, будут использовать этот опыт, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, губернаторы обладают очень широким спектром полномочий, об этом нельзя забывать. Дополнительные полномочия, которые были им предоставлены в ходе пандемии, беспрецедентной пандемии, действительно, как сказал президент, себя оправдали и были очень эффективно использованы главами регионов. У меня нет сомнений, что этот опыт в дальнейшем будет использоваться с тем, чтобы еще больше повысить эффективность власти на местах», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, ранее в сентябре в интервью телеканалу «Россия 24» президент России Владимир Путин заявил, что практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период коронавируса помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» в сложившейся ситуации.

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