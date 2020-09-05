Путин рассказал о роли губернаторов в борьбе с коронавирусом в России

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период коронавируса помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» в сложившейся ситуации, считает президент России Владимир Путин.

Путин заявил об этом в интервью для фильма Сергея Брилева «Непременный Госсовет», показанном в субботу на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

«Конечно, сработало!», – сказал президент, отвечая на вопрос о том, помогла ли стратегия наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии, а также практика поручений и правительству, и Госсовету.

«Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», – добавил он.

Глава государства указал, что Россия – самая большая страна по территории на планете, поэтому у людей очень разные условия жизни, а у экономики очень разные условия функционирования и разная структура.

«Где-то основное значение имеет сфера услуг, где-то стройка развивается активнее, чем в других регионах, где-то – сельское хозяйство, где-то – авиастроение или автопром», – добавил он.

Владимир Путин отметил также, что после того, как в России было принято решение наделить особыми полномочиями глав регионов, «очень многие страны повторили ту же самую практику».

«И хорошо. Это говорит о том, что мы слышим, видим друг друга, обмениваемся этими лучшими практиками, и она оказалась хорошей, эта наша практика», – подытожил он.

Российский лидер заявил также, что вопрос координации и на федеральном, и на региональном уровне стал ключевым в борьбе с коронавирусом в стране.

Ранее Владимир Путин заявил, что коронавирус продемонстрировал: Россия – не «страна-бензоколонка».

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