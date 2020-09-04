Стали известны подробности взрыва в центре Тбилиси

Один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва кислородного баллона на строительных работах в центре Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

Взрыв произошел при ремонте одного из кафе-баров в здании Большого концертного зала (Филармонии), сообщили местные СМИ.

По данным Минздрава Грузии, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

На место прибыли пожарно-спасательные бригады и патрульная полиция, улица Костава перекрыта.