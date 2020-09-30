«Хезболла» потребовала от Макрона не считать себя верховным правителем Ливана

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не следует вести себя так, будто он является верховным правителем Ливана, заявил лидер шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла.

Он подчеркнул, что у Макрона «нет мандата верховного судьи или правителя, чтобы вмешиваться в события в Ливане». По словам шейха, требования Макрона «противоречат демократическим основам». Как заявил Насрулла, «один чиновник» не может «выбирать всех подряд министров в правительстве без согласования с религиозными общинами», передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Манар».

Насрулла посоветовал Макрону поискать «среди американцев и в Саудовской Аравии виновного в срыве» его «ливанской инициативы». Лидер «Хезболлы» заверил, что шиитские партии по-прежнему поддерживают дорожную карту по выводу Ливана из кризиса, которую выдвинул Макрон.

Однако шииты «отвергают давление и запугивание», так что Макрону нужно «внести коррективы в свое поведение, сменить риторику и не посягать на национальное достоинство», сказал Насрулла.

Напомним, Макрон после провала усилий по созданию правительства и ухода в отставку премьер-министра Мустафы Адиба обвинил «все политические силы Ливана» в «предательстве и эгоизме». Он ультимативно отвел ливанским политикам несколько недель на то, чтобы преодолеть правительственный кризис.

Прежнее правительство было отправлено в отставку на фоне митингов, последовавших после взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута.