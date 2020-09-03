Матвиенко и ростовский губернатор обсудили сохранение культурного достояния региона

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Ростовской области Василий Голубев провели встречу с работниками культуры и общественностью региона.

Участники встречи обсуждали перспективы развития региональных театров, вопросы сохранения исторического наследия донского региона, развития внутреннего туризма, строительства, ремонта и реконструкции объектов культуры. Глава Совета Федерации отметила важность сохранения исторической памяти и роль деятелей культуры в этой работе.

«История, культура – это наше национальное достояние, морально-нравственная основа государства, которые необходимо защитить, сохранить, передать молодежи», – приводятся слова Матвиенко в сообщении на сайте главы региона.

Спикер Совета Федерации поделилась впечатлениями от посещения музейного комплекса «Самбекские высоты» и поблагодарила донского губернатора за трепетное отношение к теме сохранения исторического наследия, исторической памяти.

На встрече также были подняты вопросы обновления и создания новых объектов культуры региона. «Я посмотрела объем финансирования сферы культуры в Ростовской области – за пять лет он увеличился в два раза, и сегодня это – 10 млрд рублей. Эта тенденция реально показывает отношение власти Ростовской области к культуре», – сказала Матвиенко.

По ее мнению, необходимо наращивать объемы поддержки сферы культуры, используя различные форматы. Эта работа будет продолжаться совместно – Ростовской областью и федеральным центром, заверила Матвиенко.

Голубев рассказал председателю СФ о проектах в сфере культуры, реализуемых творческими коллективами региона на местном, федеральном и международном уровнях. «Несмотря на сложности, которые внесла пандемия, все обязательства в сфере культуры бюджет области выполняет», – сказал глава Ростовской области.

Областные власти находятся в постоянном диалоге с деятелями культуры, представителями общественности, и это дает очевидные результаты.

В ходе встречи деятели культуры задали вопросы о строительстве большого концертного зала, обеспечении учебным корпусом средней специальной школы для обучения одаренных детей Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова. Были подняты темы реставрации музея имени Чехова, Ростовского драматического театра им. Горького, здания ростовского цирка.

Глава Совета Федерации ответила, что по всем обращениям представителей культурной интеллигенции региона будут найдены конкретные решения.