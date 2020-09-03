Фургал захотел, чтобы его дело разбирал суд присяжных

Обвиняемый в причастности к организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пожелал, чтобы его судил суд присяжных, сообщил адвокат Борис Кожемякин.

«Он высказывает такие соображения. Но в России нужно жить долго, надо еще дожить до этого», – цитирует защитника Фургала РИА «Новости».

Он добавил, что бывший губернатор чувствует себя нормально, «насколько [это] может быть в «Лефортово», врачебная помощь оказывается».

В четверг Басманный суд Москвы продлил срок ареста Фургала на три месяца, до 9 декабря.

В СК России предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты краевой законодательной думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. 1 сентября стало известно, что Следственный комитет России продлил срок следствия по уголовному делу в отношении Фургала еще на пять месяцев.