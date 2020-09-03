Мишустин гарантировал полную поддержку Россией суверенитета Белоруссии

Премьер-министр Михаил Мишустин во ходе рабочей поездки в Минск заявил о полной поддержке Россией суверенитета Белоруссии.

Глава правительства отметил, что Белоруссия является родной страной для России, и дело не только в духовных, исторических и языковых связях, но также и в «сотнях, тысячах или миллионах граждан, которые фактически являются одним народом».

«В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси», – передает слова Мишустина «БелТА».

В Минске российский премьер встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Я очень благодарен вам за последние недели и может даже месяц-полтора, когда у нас идут интенсивные переговоры между правительствами. Мы договорились с Владимиром Владимировичем (президентом России Владимиром Путиным) еще до выборов об этом. И, как мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас», – сказал Мишустину президент.

Вместе с тем Лукашенко намерен во время предстоящей встречи с Путиным расставить точки над i по чувствительным вопросам российско-белорусских отношений.

«Мы договорились с президентом России, что после вашего визита в Беларусь, после встречи министров иностранных дел вчера, мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над i по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств».

Лукашенко отметил, что «выпады» оппозиции в Белоруссии и политический кризис стали уроком для обеих стран. По словам президента, этот урок должен сподвигнуть Россию и Белоруссию сделать соответствующие выводы.

«И по многим вопросам, по которым мы раньше не смогли договориться, мы договорились. Вы с премьером Беларуси сделали огромную работу, чтобы сблизить наши позиции и по многим вопросам вообще договориться», – отметил глава республики.

Напомним, Мишустин прибыл в Минск, где он проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ближайшие пару недель состоится и встреча Путина и Лукашенко в Москве.