Родственникам нуждающихся в уходе разрешили многократно выезжать за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о многократном пересечении границы россиянами, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, сообщила пресс-служба кабмина.

«Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, смогут выезжать к ним без всяких ограничений. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Подчеркивается, что в июне этой категории граждан был доступен однократный выезд, теперь это ограничение снято. Исключение из общих правил распространяется в том числе на опекунов и попечителей.

«Послабления вводятся и для иностранцев. Они также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о заболевших близких, живущих в России», – добавляется в сообщении.