Новак оценил отношения России и Белоруссии в сфере энергетики

Россия и Белоруссия обсуждают поставки энергоресурсов на 2021 год и среднесрочную перспективу отношений, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Конечно, для нас это очень важная страна с точки зрения взаимодействия, и сегодня наши отношения очень конструктивны, мы в постоянном контакте находимся с моим коллегой, с министром, обсуждаем вопросы поставок энергетических ресурсов на 2021 год и на среднесрочную перспективу», – сказал Новак в интервью «России 24».

По его словам, российская и белорусская стороны сейчас ведут диалог о создании единых энергетических рынков в области нефти и газа, а также электроэнергии.

Также глава Минэнерго России отметил, что страны являются стратегическими партнерами в области энергетики: Белоруссия покупает ежегодно порядка 20 кубометров газа и 18 млн тонн нефти.

Кроме того, через Белоруссию проходят большие объемы и газа и нефти в Европу – порядка 40 млрд кубометров газа и 40 млн тонн нефти, добавил Новак.

Вместе с тем министр заявил, что Россия повысила обсуждаемый объем экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, из литовских портов на российские до 4-6 млн тонн.

«Как известно, в нашей северо-западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга... В настоящее время идет проработка условий. Объемы могут составить от 4-6 млн тонн нефтепродуктов», – сказал он.

Новак выразил надежду, что в ближайшее время такие договоренности будут достигнуты.

Также глава Минэнерго подчеркнул, что сейчас наблюдается стабильная ситуация на рынке нефти, однако сохраняется неопределенность на фоне рисков начала второй волны коронавируса.

«Мы видим, что последние несколько месяцев ситуация стабильная, баланс был восстановлен за счет того, что страны-производители сократили добычу и частично был спрос восстановлен. Но при этом мы видим, конечно, что впереди очень много неопределенностей, особенно связанных с риском второй волны пандемии», – сказал Новак.

Он добавил, что необходимо «держать руку на пульсе» и смотреть, как будет развиваться ситуация с тем, чтобы баланс сохранялся.

Ранее премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко дали правительствам стран поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Минску.

Мишустин сообщал, что российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД