Новак оценил отношения России и Белоруссии в сфере энергетики

Взгляд
28 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
Разделы

Белоруссия желает стать морской державой за счет России

Морской порт вполне может стать достоянием Белоруссии, но при соблюдении ряда условий Екатерина Кузьмина/Ведомости/ТАСС
Президент Белоруссии озвучил свою голубую мечту – строительство собственного морского порта на российской земле. Эта идея не выглядит тотальным абсурдом, и в мировой практике имеются соответствующие примеры. Однако наглость Лукашенко заключается в условиях, которые он выставляет для такого строительства.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что помешало России и Японии заключить мирный договор

Владимир Путин и Синдзо Абэ могли подписать договор о мире, считает экс-премьер Японии Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
В 2018 году Россия и Япония были максимально близки к заключению мирного договора, заявил экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Но этому, по его словам, помешало противостояние между Вашингтоном и Москвой. Впрочем, эксперты считают, что Абэ приукрашивает действительность: страны не были готовы к подписанию договора, так как имеют существенные разногласия по вопросу Курильских островов. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия показала Турции, кто является хозяином на Кавказе

В ходе учений было продемонстрировано эффектное применение зенитно-ракетных комплексов Минобороны России/YouTube
26 сентября завершаются стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Кавказ-2020». В ходе этих учений применялись крылатые ракеты «Калибр», отрабатывалось отражение массированного ракетного удара и применение тактического десанта. В чем заключались особенности этих учений и какие политические сигналы с их помощью были посланы соседям России? Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко напрасно пошел на личный конфликт с Макроном

Лукашенко «пересолил», и теперь Макрон будет жаждать мести Gonzalo Fuentes,Sergei Gapon/Pool/Reuters
Получив совет от французского президента добровольно оставить свой пост, Лукашенко разродился сатирическим памфлетом, в шутку намекнув, что за интерес к Светлане Тихановской Эммануэлю Макрону придется отвечать перед женой. Подобные остроты – в стиле Батьки, но сейчас он выбрал максимально неудачное время для того, чтобы их использовать.  Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

России необходимо вернуть смертную казнь

Сергей Мардан, публицист
Убийство невинного ребенка в любой религиозной традиции всегда воспринималось как один из самых страшных грехов, не имеющий никакого оправдания, никакого прощения, не смягчаемый никакими обстоятельствами. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Перед Россией в Закавказье стоит задача фантастической сложности

Андрей Перла, Политолог
Россия, конечно, должна до самой последней возможности противиться тому, чтобы ее втянули в войну. Потому что случись такое, это будет русско-турецкая война, и ее последствия трудно вообразить. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Турция ищет повод для войны на Южном Кавказе

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Военная победа в ходе блицкрига в Карабахе, на которую рассчитывают в Турции, откроет дорогу к еще большей войне. Потому позиция «пусть сами разбираются» – это «умиротворение агрессора» в стиле лорда Чемберлена. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Коронавирус: второе наступление на Москву

Эстония пошла путем Украины

Обсуждение: 6 комментариев

Туркмения добила русский язык

Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?
  • Уже начал закупаться

  • Планирую закупки в ближайшие дни

  • Не планирую делать особых запасов

  • У меня остались запасы с весны
Вам нравится новый логотип Сбербанка?
  • Да

  • Нет
Сколько должна стоить пачка сигарет, чтобы вы бросили курить?
  • Более 200 рублей

  • Более 500 рублей

  • Более 1000 рублей

  • Буду курить при любой цене

  • Я не курю
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Военный эксперт сказал, кто выигрывает в новом обострении в Карабахе
    Эксперт назвал вероятные цели в Азербайджане для контрудара Армении Навальный опроверг «секретность» встречи с Меркель Обвиняемый по делу MH17 россиянин решил выступить в суде Танкеры для «Арктик СПГ-2» поделят между «Совкомфлотом» и Японией
    Посол Армении заявил о 30 погибших военных в Карабахе Пушков оценил резкий ответ Лукашенко Макрону Twitter ввел санкции против РИА «Новости» Болгария решила сорвать вступление Македонии в ЕС
    В России оценили риск вмешательства Турции в войну в Карабахе Познер резко высказался о позиции Запада по российской вакцине Коллеги назвали причину смерти звезды «ДМБ» Россия по поставкам СПГ Китаю обошла крупнейшего в мире производителя

    Главная тема


    Белоруссия желает стать морской державой за счет России

    «полная секретность»


    Меркель тайно посетила Навального в немецкой клинике

    международное право


    Бундестаг научно обосновал законность санкций США против «Северного потока – 2»

    «серьезная ситуация»


    Эксперт объяснил, почему на МКС не могут найти причину опасной утечки воздуха

    Видео

    национальный конфликт


    Азербайджан показал на видео уничтожение армянской техники

    инцидент на учениях


    Кто заставил Су-35 стрелять по своим

    американские санкции


    Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»

    «Дело Навального»


    Кто привез секреты «Новичка» на Запад

    токсичные отношения


    Анна Долгарева: Интернет породил поколение «снежинок»

    обращение к миру


    Геворг Мирзаян: Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

    образцово-показательный разгром


    Тимур Шерзад: Как норвежских эсэсовцев разгромили в карельских болотах

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Будете вы запасаться продуктами и хозтоварами в ожидании новых ограничений в связи с коронавирусом?

    Новак оценил отношения России и Белоруссии в сфере энергетики

    28 сентября 2020, 12:13

    Текст: Евгения Шестак

    Россия и Белоруссия обсуждают поставки энергоресурсов на 2021 год и среднесрочную перспективу отношений, сообщил министр энергетики Александр Новак.

    «Конечно, для нас это очень важная страна с точки зрения взаимодействия, и сегодня наши отношения очень конструктивны, мы в постоянном контакте находимся с моим коллегой, с министром, обсуждаем вопросы поставок энергетических ресурсов на 2021 год и на среднесрочную перспективу», – сказал Новак в интервью «России 24».

    По его словам, российская и белорусская стороны сейчас ведут диалог о создании единых энергетических рынков в области нефти и газа, а также электроэнергии. 

    Также глава Минэнерго России отметил, что страны являются стратегическими партнерами в области энергетики: Белоруссия покупает ежегодно порядка 20 кубометров газа и 18 млн тонн нефти. 

    Кроме того, через Белоруссию проходят большие объемы и газа и нефти в Европу – порядка 40 млрд кубометров газа и 40 млн тонн нефти, добавил Новак. 

    Вместе с тем министр заявил, что Россия повысила обсуждаемый объем экспорта нефтепродуктов из Белоруссии, из литовских портов на российские до 4-6 млн тонн. 

    «Как известно, в нашей северо-западном кластере есть свободные мощности портов Приморск, Санкт-Петербург, Усть-Луга... В настоящее время идет проработка условий. Объемы могут составить от 4-6 млн тонн нефтепродуктов», – сказал он. 

    Новак выразил надежду, что в ближайшее время такие договоренности будут достигнуты.

    Также глава Минэнерго подчеркнул, что сейчас наблюдается стабильная ситуация на рынке нефти, однако сохраняется неопределенность на фоне рисков начала второй волны коронавируса. 

    «Мы видим, что последние несколько месяцев ситуация стабильная, баланс был восстановлен за счет того, что страны-производители сократили добычу и частично был спрос восстановлен. Но при этом мы видим, конечно, что впереди очень много неопределенностей, особенно связанных с риском второй волны пандемии», – сказал Новак.

    Он добавил, что необходимо «держать руку на пульсе» и смотреть, как будет развиваться ситуация с тем, чтобы баланс сохранялся. 

    Ранее премьеры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко дали правительствам стран поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей Минску.

    Мишустин сообщал, что российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •