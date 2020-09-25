Бывшему дизайнеру «АвтоВАЗа» стало стыдно за облик современных BMW

Бывший дизайнер «АвтоВАЗа» Владимир Ярцев, разрабатывавший десятое семейство автомобилей Lada, раскритиковал облик современных моделей BMW.

«15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW... Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее», – написал Ярцев в Facebook.

В марте немецкий автоконцерн BMW показал свой новый логотип – у него нет привычной черной заливки круга. При этом синие и белые сектора – символы флага Баварии – остались на месте.