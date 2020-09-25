Пушков объяснил цель информационной войны США против России Трехкратного олимпийского чемпиона Карелина избрали сенатором от Новосибирской области 25 сентября 2020, 08:41

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывший депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин избран членом Совета Федерации от Новосибирской области. Решение единогласно приняли депутаты на сессии регионального заксобрания седьмого созыва. «Большинство голосов от избранного числа депутатов Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва получил Карелин Александр Александрович», – передает ТАСС слова председателя счетной комиссии Заксобрания Ирины Диденко. Александра Карелина избрали единогласно, за его назначение проголосовало 70 депутатов. На минувшей неделе сообщалось, что депутат Госдумы Александр Карелин выдвинут в Совет Федерации от законодательного собрания Новосибирской области. В Госдуму внесен проект постановления о досрочном прекращении его полномочий.

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