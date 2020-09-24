Рубль снизился к доллару

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24 сентября, четверг | Последнее обновление — 10:45 | vz.ru
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Когда настанет идеальное время для достройки «Северного потока – 2»
Новые способы порабощения стран опаснее старых
Кто привез секреты «Новичка» на Запад
Лукашенко удивил противников внутри и снаружи Белоруссии
Кто заставил Су-35 стрелять по своим
Просвещенному Западу вольно ломать и крушить, а нам-то зачем
Максим Соколов, публицист
Простодушие архитектурного президента граничит с совершенной невинностью. Если не предполагалось ничего делать с Мавзолеем и телом Ленина, то зачем конкурс по «реиспользованию»? Если все-таки предполагалось, то надо было готовиться к мощному «гав-гав-гав». Подробности...
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Почему эмигрантам стыдно быть русскими
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Казалось бы, добрался до персонального рая, живи – не тужи. Все, свобода и благодать! Но нет, им зачем-то надо скалить зубы в ту сторону, которую покинули. Чаще всего этим занимаются те, кто и там оказался не при делах. Обида гложет. Подробности...
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Сердца требуют не перемен, а переворотов
Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
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Туркмения добила русский язык
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком
В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и ПятачокПодробности...
Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем
Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округаПодробности...
Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет
Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смогаПодробности...
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