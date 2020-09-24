Рубль снизился к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,15%, до отметки в 77,2 руб., курс евро прибавил 0,08%, до 89,98 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.07 курс доллара уже опускался до 76,92 руб. (-0,2%), а курс евро – до 89,69 руб. (-0,23%).

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