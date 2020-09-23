В среду синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в столице будет 12 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 17 градусов. Ветер прогнозируется западный, юго-западный, силой 2-3 м/с, местами туман, следует из данных на сайте Росгидромета.

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