Общественные наблюдатели попросили закрепить в законе их статус

Общественная палата получила предложение законодательно закрепить статус общественного наблюдателя, предусмотреть возможность наблюдения с момента начала избирательной кампании, оплачивать наблюдателям питание и проезд, сообщил председатель координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Он пояснил, ОП РФ получила поручение президента РФ проанализировать практику общероссийского голосования и представить президенту соответствующий анализ. По словам Григорьева, ОП разослала письма в политические партии, общественные организации, связалась с региональными общественными палатами и получила несколько предложений по модернизации системы наблюдения за выборами, передает РИА «Новости».

«Во-первых, внести норму об общественных наблюдателях от ОП РФ и общественных палат субъектов в закон об основных гарантиях избирательных прав. На мой взгляд, это действительно логично, учитывая значимость общественного наблюдения», – сказал Григорьев на заседании совета.

Второе предложение, по его словам, – предусмотреть возможность наблюдения с момента начала самой избирательной кампании.

«По факту, и так наши наблюдатели осуществляют наблюдение во время регистрации, во время выдвижения кандидатов. Конечно, хорошо было бы закрепить это в законодательстве, чтобы общественных наблюдателей можно было направлять в избирательные комиссии с момента начала избирательных кампаний», – подчеркнул Григорьев.

Еще один вопрос, который беспокоит общественных наблюдателей, это найти возможность оплачивать питание, средства индивидуальной защиты, связь, проезд из бюджета общественных палат регионов или ОП РФ, отметил он.

«Это важное направление, потому что наши наблюдатели здесь немного проигрывают по сравнению с наблюдателями от партий. Если партии оплачивают это, у нас такой возможности нет», – пояснил Григорьев.

Также, по его словам, есть предложение на базе «золотого стандарта» общественного наблюдения, «который хорошо себя зарекомендовал», создать единую информационную систему.

«Чтобы была единая база данных наблюдателей, актуальная база данных и возможность у наблюдателей на участках, исходя из «золотого стандарта», отмечать соответствующие пункты, чтобы в режиме онлайн мы могли мониторить ситуацию на участках», – резюмировал он.