Казахстанская авиакомпания объявила о начале полетов в Россию

Авиакомпания Air Astana решила возобновить полеты из Нур-Султана в Москву, об этом сообщил сам авиаперевозчик.

«26 сентября Air Astana возобновляет полеты по маршруту Нур-Султан – Москва (Домодедово) на авиалайнере Boeing 767. Первый рейс состоится в субботу, а последующие будут выполняться по средам», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

Цена на билеты составит от 91,8 тыс. тенге в обе стороны (порядка 217 долларов). На рейс смогут попасть только граждане России и Казахстана, а также те, у кого есть вид на жительство в республике.

Иностранцам, прибывающим в Россию, придется пройти тест на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до вылета и заполнить анкету. «Транзит через Москву в третьи страны временно запрещен», – добавили в компании.

Международное авиасообщение Россия постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Черногорию, Абхазию и Польшу, Казахстан, Киргизию и Республику Корея.