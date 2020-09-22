Украинская писательница устроила скандал из-за русскоговорящего кассира

Украинская писательница Лариса Ницой разругалась с кассиром супермаркета, которая пыталась заговорить с ней на русском языке.

На своей странице в Facebook Ницой рассказала, что во время оплаты покупок кассир перешла с ней на русский язык.

Писательница потребовала говорить с ней на украинском языке, поскольку русский у нее ассоциируется с «врагами, убившими ее друзей в Донбассе».

«В конституции нигде не написано, что вы меня в магазине должны обслуживать на русском. Более того, в Украине действует закон о языке, в котором сказано, что в публичном пространстве применяется украинский язык. Поэтому закон на моей стороне. Если вы не верите мне, я вызову полицию и пусть она вам объяснят», – продолжила Ницой.

Писательница устроила скандал в магазине, вызвала администратора. Кассир объяснила, что она из Владивостока и хотела бы разговаривать так, как ей хочется.

«Они и дальше берут на работу упоротых и бестолочей. Им всем вместе безразличны наши чувства. Им на это плевать. Они слепы к нашим страданиям. Они глухи к нашим просьбам. Наши проявления толерантности они воспринимают как нашу слабость», – написала Ницой.

Ницой известна скандальным подходом к борьбе с русским языком. Ранее она возмутилась тем, что даже жесткий процесс дерусификации на Украине не может искоренить русский язык.

До этого писательница назвала российские социальные сети помойкой и посчитала их опасными для Украины.