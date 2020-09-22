В Совфеде предложили штрафовать велосипедистов без световозвращающих элементов

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил и направит премьер-министру Михаилу Мишустину проект изменений в правила дорожного движения (ПДД), который предполагает штраф в размере 800 рублей для велосипедистов и водителей мопедов за отсутствие у них предметов со световозвращающими элементами в темное время суток или при плохой видимости.

«Обязательный характер наличия при себе предметов со световозвращающими элементами для велосипедистов и водителей мопедов, подкрепленный административной ответственностью при несоблюдении указанных требований (ст. 12.29 КоАП), приведет к обеспечению более безопасного и защищенного дорожного движения для указанной категории лиц, а также будет способствовать обеспечению безопасности водителей иных транспортных средств и других участников дорожного движения», – передает ТАСС слова сенатора.

Санкция данной статьи предполагает штраф в размере 800 рублей за нарушение правил дорожного движения велосипедистом, возчиком или «другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения». Согласно статистике ГИБДД, которую приводит Кутепов, за четыре месяца 2019 года наибольшее количество ДТП по процентному росту оказалось среди велосипедистов – плюс 39,4% по сравнению с показателями 2018 года, на 79% увеличилось число аварий с детьми-велосипедистами.

В понедельник департамент транспорта Москвы рассказал о влиянии курьеров на увеличение количества ДТП с участием велосипедистов в столице.