Во вторник синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 11 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 17 градусов. Ветер прогнозируется западный, силой 5-6 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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