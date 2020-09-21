В Донбассе задержаны планировавшие похищение итальянца украинцы

В ЛНР задержаны два украинца, намеревавшихся похитить итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в республике, сообщили в МВД Луганской народной республики.

«Была получена информация, что сотрудниками СБУ на территорию Луганской народной республики была заброшена специально подготовленная диверсионная группа, для того чтобы похитить иностранного гражданина и вывезти его на территорию Украины. При проверке данной информации группа была выявлена и на этапе подготовки данного преступления участники данной группы были задержаны», – сообщил РИА «Новости» представитель республиканского ведомства.

Были задержаны Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов. Лукьяненко на оперативном видео сообщил, что его завербовали в СБУ в 2016 году, после чего он поступил на службу в Народную милицию ДНР, в которой работал до 2018 года. Позже он вернулся на Украину, где сообщил о своей работе в СМИ.

После получения нового задания Лукьяненко вернулся в ЛНР по поддельным документам.

«У них были обнаружены оружие, боеприпасы, а также ампулы и шприцы с транквилизаторами, с помощью которых они должны были обездвижить иностранного гражданина и на автомобиле повышенной проходимости вывезти, минуя блокпосты, до линии разграничения, где их ожидала группа прикрытия и эвакуации, которая должна была их перекинуть через Северский Донец (линию соприкосновения) на территорию Украины», – объяснил представитель МВД ЛНР.

В августе ФСБ пресекла попытку СБУ похитить в России одного из лидеров народного ополчения Донбасса и вывезти его на Украину. Организатором и координатором акции выступали граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко. ФСБ публиковала видео задержания сотрудников СБУ.