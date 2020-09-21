Онищенко указал на опасность введения четырехдневки в России

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал об опасности введения в стране четырехдневной рабочей недели.

По мнению депутата, такая инициатива будет только стимулировать рост алкоголизма среди населения, поскольку в стране недостаточно развита индустрия отдыха.

«Это вредно, с одной точки зрения, потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния», – сказал Онищенко «Комсомольской правде».

Он добавил, что в России нет предпосылок, чтобы в выходные люди могли пойти куда-то вместе с семьей, и поэтому многие граждане будут просто «лежать на диване».

Депутат также отметил, что переход на укороченную рабочую неделю невозможен из-за текущей экономической ситуации.

Напомним, в октябре прошлого года замминистра экономического развития Петр Засельский сообщил, что инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны.

Тогда же Минтруд передал правительству доклад о введении четырехдневной рабочей недели. До этого в Совфеде заявили, что введение четырехдневной рабочей недели связано с темой цифровизации.

Напомним, в начале ноября 2019 года 40% россиян заявили о готовности работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю.