Конфискованный «меч тамплиеров» решили передать военному музею в Самаре

Конфискованный ритуальный «меч тамплиеров», который был взят на временное хранение в Минкультуры, будет передан в военный музей в Самаре, церемония передачи пройдет 25 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее управление Федеральной службы судебных приставов по Северной Осетии передало конфискованный ритуальный меч управлению Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. После меч был взять на временное хранение в Минкультуры.

«Передача культурной ценности – ритуального меча масонского ордена тамплиеров – от управления Минкультуры по ЮФО и СКФО музею Центрального военного округа города Самары состоится 25 сентября», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Как ранее сообщалось, в 2020 году территориальными управлениями Минкультуры принято на временное хранение почти 2,5 тыс. конфискованных предметов. С учетом ранее поступивших культурных ценностей в российские музеи переданы порядка 7 тыс. экспонатов.