Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,12%, до 75,6575 руб., курс евро вырос на 0,11%, до 89,7725 рубля.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.05 курс доллара находился на уровне 75,5775 руб. (-0,22%), евро рос до 89,735 руб. (+0,07%).

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