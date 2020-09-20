Минспорта устроило проверку центра подготовки сборных команд России

Министерство спорта России проводит проверку центра подготовки сборных команд России (ЦСП) и всех членов сборных после дела экс-фигуристки Марии Сотсковой, которую дисквалифицировали за подделку медицинских документов, заявил министр спорта Олег Матыцин.

«Мы анализируем деятельность ЦСП и всех спортсменов–членов сборных команд. Для нас очень важно сформировать культуру нулевой терпимости к использованию допинга. Сформировать ее с детского уровня во всех регионах страны. И, конечно, более ответственно подходить к взаимодействию с федерациями, со сборными командами, с тренерами, с медицинскими работниками», – цитирует РИА «Новости» министра.

По его словам, это не дело одного дня, поскольку необходимо сформировать не только административно-карательную систему, но и образовательную.

«Вопрос не в персоналиях, а в формировании культуры спортсменов и тренеров, а также в чувстве ответственности. Я надеюсь, что Сотскова – единичный случай, который не будет больше повторяться. Надо более внимательно и ответственно относиться к своим действиям. И к системе, в которой ты работаешь», – добавил министр.

Ранее источники сообщали, что РУСАДА планирует отстранить Сотскову за подделку документов для объяснения допингового нарушения. В июле Сотскова объявила о завершении карьеры, но по документам находилась на ставке в ЦСП.

Сотскова является серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18. На Олимпийских играх 2018 года она заняла восьмое место, на чемпионате Европы в том же году она стала четвертой. Фигуристка является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.