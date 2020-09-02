Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму

На территории арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств со всей России, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ».

С 2 по 6 сентября их ждут шоу-концерт с участием известных российских исполнителей, яркие арт-перформансы, более сотни кастингов и миллионные гранты. Зрителями масштабного события станут талантливые молодые ребята от 18 до 35 лет Республики Крым и Севастополя, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Таврида – АРТ» объединит на своей площадке такие культовые фестивали, как Koktebel Jazz Party, Rap Koktebel, «Усадьба Jazz» и «Новая волна». Участники получат шанс выступить вместе со знаковыми артистами и сняться в шоу-концерте «Таврида вдохновляет». Выступления и арт-перфомансы пройдут на десяти сценах вблизи знаковых арт-объектов «Тавриды».

На Фестивале запланирована яркая концертная программа. Гостями станут известные российские исполнители, среди которых Сергей Лазарев и Анастасия Пашинова, Полина Гагарина и Глеб Мелентьев, Леонид Агутин и Илья Аноприев, Юлианна Караулова и Александр Кудинов, ST и TARA V, Гарик Сукачев и Любовь Павлушина, Клава Кока и Марк Безроднов, Мот и Полина Запольская, а также Игорь Бутман, Лариса Долина, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Сергей Галанин и группа «СерьГа», PLC, Анет Сай, сестры Мантулины, группа «Т», Макс Круженков, Тёма Куба и другие.

«Таврида – АРТ» станет самой большой в России кастинг-платформой. Более 100 кастингов по разным направлениям пройдут как на самой площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму, так и в онлайн-формате. Среди направлений – музыка, литература, хореография, театр и кино, арт, юмор, медиа и другие.

Развлекательная программа будет включать в себя мастер-классы и тренинги. Участники и зрители смогут посетить модный показ молодых российских дизайнеров, а также выставку современного искусства Tavrida Constans. А в рамках спортивной программы пройдут многопрофильные тренировки и практики от известных спортсменов.

На закрытии Фестиваля масштабное шоу представят участники Национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters. Это конкурс специалистов креативных индустрий (звукорежиссеров, художников по свету, сценаристов, клипмейкеров, операторов и других), которые остаются за кадром, но при этом делают колоссальную работу.

Также молодые деятели культуры искусств, прошедшие регистрацию и специальный отбор, смогут принять участие в грантовом конкурсе молодежных инициатив. Грантовая поддержка в этом году составит до 1,5 млн рублей.

Присоединиться к Фестивалю смогут не только участники и зрители, попавшие на площадку арт-кластера, но и все желающие: онлайн-трансляции ключевых событий «Тавриды – АРТ» будут доступны на страницах проекта во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Кроме того, с 4 по 6 сентября по всей России пройдет фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» – всего более 2 тыс. событий. Участники организуют онлайн-лекции, мастер-классы, концерты, спектакли и перформансы на открытых площадках своего города.

Пребывание участников, зрителей и гостей на Фестивале осуществляется в соответствии с необходимыми мерами безопасности. На территории действует масочный режим, концертные номера пройдут в разных локациях арт-кластера, а специальные навигационные элементы и указатели позволят равномерно распределить зрительские потоки. Все прибывающие на территорию должны предъявить справку с отрицательным результатом исследования на COVID-19.