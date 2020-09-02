Гражданам Грузии за плохое поведение ужесточили въезд в Европу

Парламент Грузии в среду внес изменения в законодательство, которыми ужесточены правила безвизового выезда в Шенгенскую зону, предоставленного гражданам страны с 2017 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Систематические нарушения гражданами Грузии правил пребывания в Европе, регулярные обращения за убежищем вызывали обеспокоенность многих стран, в частности, Германии и Франции.



Отныне гражданин Грузии не сможет выехать в Шенгенскую зону, если он представит неполную документацию, которую требуют регламентации посещения.



Ранее это проверяли европейские пограничники, в том числе специально командированные в Грузию. Теперь это будет делать пограничная полиция Грузии.



«Мы должны сохранить безвиз с Европой», – заявил вице-спикер парламента Каха Кучава.



По его словам, «регулярно фиксировались нарушения правил поездок: отсутствие гостиничных броней, обратных билетов, достаточных финансов для пребывания за границей, что вызывало озабоченность европейских стран».



Вице-спикер сказал, что поправки в законодательство приняты после консультаций с зарубежными партнерами.



Ранее посол Франции в Грузии Диего Коллас заявлял, что систематические нарушения гражданами Грузии правил «подрывают поддержку со стороны Европы безвизового режима и наносят ущерб имиджу Грузии».