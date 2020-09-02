Иностранный вирусолог заявил о политизации критики российской вакцины от COVID

Стороны, раскритиковавшие российскую вакцину от коронавируса, поторопились с оценкой и имеют политические мотивы, заявил бывший министр высшего образования Иордании, вирусолог Азами Мохафаза.

Мохафаза заявил, что «стороны, которые раскритиковали (российскую вакцину), возможно, поторопились с оценкой, так как наука не является собственностью государства», передает РИА «Новости».

«Лабораторные исследования – не проблема для такой страны, как Россия. Необходимое есть и в других странах мира. Технологии стали известны и странам несложно обзавестись ими и начать производство. Возможно, есть политическая составляющая в данном вопросе», – добавил он.

Ученый призвал набраться терпения и дать вакцине себя проявить. По его словам, логично, что препарат проявит свою эффективность через несколько месяцев, тогда будут основания давать ту или иную оценку.

Отвечая на вопрос, идет ли «война вакцин», Мохафаза сказал, что «данный вопрос имеет медицинские и экономические аспекты».

«Число (заболевших) каждый день растет. Около 170 компаний сейчас занимаются испытанием вакцин. Все вакцины в мире в основном производятся двумя или тремя компаниями, однако вопросом коронавируса занимается очень большое количество организаций и делают это удивительным образом», – сказал он.

С другой стороны, по мнению ученого, подобная картина имеет положительную сторону. Так, при разработке вакцины лишь двумя или тремя организациями, приоритет получения препарата был бы у небольшого количества стран, многие государства, возможно, не имели бы возможности его получить.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.

После этого некоторые стороны начали критиковать российскую вакцину. В Минздраве заявляли, что критика связана с конкуренцией и инициированна из-за рубежа.