В Минздраве России объяснили критику российской вакцины Sputnik V

Критика российской вакцины от коронавируса Sputnik V, связана с конкуренцией и инициированна из-за рубежа, заявил академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Минздрава России, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

«Периодически, в адрес новой вакцины, созданной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, раздается критика, в основном, инициированная из-за рубежа. Больше всего таких разговоров идет со стороны неких бизнес-ассоциаций, которые привлекают и внимание СМИ. Это обыкновенные проявления конкуренции – ведь мы первыми сделали вакцину», – передает РИА «Новости» слова Брико со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

При этом медик подчеркнул, что вакцина – это единственное радикальное эффективное средство, способное остановить распространение коронавируса.

По словам Брико, сообщения о том, что какие-то правила регистрации вакцины не полностью соблюдены, беспочвенны, вакцина создавалась на основе технологий, которые уже разработаны и проверены.

«Это очень здорово, хорошо, что вакцина такая есть и то, что она создана именно в России. Я уверен, что с помощью вакцины нам удастся управлять этой инфекцией», – подчеркнул Брико.

Ранее гендиректор НМИЦ им. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто заявил, что скептицизм в адрес российской вакцины звучит из уст западных фармацевтов. Это объяснимо тем, что только для США потребуется 700 млн доз, а это огромные деньги.

Напомним, главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил, что у него есть серьезные сомнения по поводу заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавирусом. Глава минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что скептически относится к готовности российской вакцины от коронавируса. В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что критические высказывания зарубежных коллег, касающиеся российской вакцины, безосновательны.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что русская вакцина подействовала на западных журналистов.

Подробная информация о российской вакцине от коронавируса опубликована на официальном сайте.