Россия нарастила золотовалютные резервы

Международные резервы России к 11 сентября увеличились на 0,02% по сравнению с показателем на 4 сентября и достигли 591,8 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

По данным регулятора, на 4 сентября международные резервы России находились на уровне 591,7 млрд долларов, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские золотовалютные резервы началу прошлого месяца выросли на 4% по сравнению с показателем на начало июля. На 1 августа золотовалютные резервы страны составили 591 млрд 753 млн долларов, что на 22 млрд 881 млн больше показателей начала июня.