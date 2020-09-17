Москва выступила против заявления ПАСЕ по Белоруссии

Москва выразила несогласие с заявлением комитета ПАСЕ по Белоруссии, российская сторона оценивает его как попытку вмешательства во внутренние дела республики, заявили в МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что Россия считает неприемлемым призыв создать «международный орган по расследованию» нарушений прав человека в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выступил с заявлением, в котором отказался принимать итоги выборов президента в Белоруссии и призвал провести новые с присутствием «международных наблюдателей». Также в ПАСЕ призвали привлечь к ответственности виновных в серьезных нарушениях прав человека в Белоруссии. Комитет предложил «срочно создать международный орган по расследованию, сбору информации и доказательств преступлений в области прав человека в Белоруссии».

«По информации российской делегации в ПАСЕ, упомянутое заявление было принято под давлением председателя комиссии латвийца Бориса Цилевича – в нарушение регламента ассамблеи и демократических принципов проведения дискуссии. Он демонстративно проигнорировал мнение российских парламентариев, отказавшись провести голосование по проекту заявления и представив дело так, будто он пользуется консенсусом. Таким образом, данная бумага ни в коей мере не отражает мнение всех членов юридической комиссии, а следовательно, не подлежит публикации в таком статусе», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД напомнили, что эту ситуацию в тот же день прокомментировал глава российской делегации в ПАСЕ, зампред Госдумы Петр Толстой. «Десятого сентября этого года он направил протест председателю ассамблеи Рику Дамсу, выразив возмущение подобным использованием процедурных уловок для проталкивания политизированных решений и потребовав от руководства ПАСЕ официальных разъяснений», – сказали в министерстве.



В МИДе подчеркнули, что без уважительного отношения к мнениям всех национальных делегаций и без добросовестного соблюдения собственных правил и процедур «ПАСЕ не может претендовать на роль подлинно демократической общеевропейской платформы для открытого и честного межпарламентского диалога».

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Европарламент выпустил резолюцию, в которой не признал президента Белоруссии Александра Лукашенко главой республики по истечении текущего срока полномочий и потребовал жестких санкций против Минска, а также против российских граждан, «поддерживавших Лукашенко».