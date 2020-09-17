Пелагея, Петр Красилов и Пресняков-старший стали заслуженными артистами

Музыканты и другие деятели культуры были награждены в четверг государственными наградами в Бетховенском зале Большого театра.

Награждены ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, композитор Лора Квинт, певица Пелагея, актер сериалов «Бедная Настя» и «Не родись красивой» Петр Красилов, музыкант Владимир Пресняков-старший, актриса Ирина Шевчук (Рита Осянина в фильме «А зори здесь тихие») и другие артисты, музыканты и художники, передает ТАСС.

«Это непростой год для всех нас. Пандемия внесла коррективы в привычный ритм жизни, заставила по-новому взглянуть на работу учреждений культуры. Но уверена, что уже оказанная поддержка и те меры, которые только прорабатываются, помогут нам в скорейшем времени преодолеть все трудности. Безусловно, этому будет способствовать усердная работа и поистине подвижнический труд наших уважаемых деятелей культуры, уникальных творческих и педагогических коллективов», – сказала на церемонии министр культуры Ольга Любимова.

В сообщении также говорится о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени артистки Малого театра Лилии Юдиной, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени – профессора Московской консерватории им. Чайковского Владислава Агафонникова и художественного руководителя Государственного академического русского народного хора им. Пятницкого Александра Пермякова.

Отмечается, что музыкант Владимир Пресняков-старший был удостоен почетной грамоты главы государства.

Ранее сообщалось о награждении орденами Александра Невского солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева и мультипликатора Леонида Шварцмана.