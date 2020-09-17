Бэнкси потерял права на свое граффити из-за отказа раскрыть личность

Британский художник Бэнкси потерял права на свою работу «Метатель цветов», поскольку отказался раскрыть свою личность, соответствующее решение приняли эксперты ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

«Метатель цветов» был нарисован еще в 2003 году в Палестине, на граффити изображен демонстрант с букетом цветов в руке, который он хочет метнуть вместо «коктейля Молотова».

Представители художника подали в суд на компанию по производству открыток Full Colour Black, использовавшую изображение в своих целях, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

EUIPO не заняло сторону художника, поскольку Бэнкси не раскрыл свою личность.

Ранее Бэнкси опубликовал видео, на котором показано, как он рисует крыс в вагонах метро, пытающихся соблюдать правила ношения масок и пользоваться санитайзером.