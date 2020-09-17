В СПЧ создадут рабочую группу по защите цифровых прав граждан

В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) появится рабочая группа, задачей которой станет защита цифровых прав граждан, сообщил глава органа Валерий Фадеев в рамках круглого стола «Цифровые угрозы правам человека».

«Мы начали в Совете обсуждение этой темы, этих проблем и планируем создать в ближайшее время рабочую группу. Цифровизацию не остановить, прогресс, конечно, не остановить. Он дает очень много разного рода положительных, интересных, важных для людей вещей, мы это прекрасно сами знаем и пользуемся. Но есть много привходящих обстоятельств, как и у любого мощного технологического, технического процесса, всегда есть разного рода негативные стороны, негативные аспекты, и они накапливаются», – приводятся слова Фадеева на сайте РАПСИ.

По словам главы СПЧ, основные проблемы в сфере цифровизации связаны с травлей в социальных сетях, защитой персональных данных и слежкой через камеры видеонаблюдения.

«В одной Москве установлено уже более 130 тыс. камер. Сегодня было сообщение в СМИ о том, что некто Анна Кузнецова подала в суд. Девушка провела эксперимент – она в сети у кого-то за 16 тыс. рублей закупила информацию о том, где она находилась последний месяц, предоставив свою фотографию. Через два дня ей прислали информацию с московских камер. Таким образом, следующая проблема – это проблема безопасности, если можно прокинуть в эти системы, которые будто бы защищены, и любые злоумышленники могут воспользоваться этой информацией, то это тоже серьезный вопрос, это наши права, это права человека», – подчеркнул Фадеев.

Правозащитник также добавил, что еще одной проблемой является мошенничество. «Если информация так доступна, то мы можем оказаться в руках мошенников. И мы знаем, как растет кибермошенничество в мире и в России. С этим что делать? Вопросов очень много», – сказал глава СПЧ, добавив, что основная задача рабочей группы понять, как минимизировать ущерб от прогресса в области IT-технологий.