Саркози назвал наиболее поразивший его город мира

Столица России поразила бывшего президента Франции Николя Саркози своей способностью меняться больше всех городов мира, заявил он в ходе выступления в Париже на MIPIM Urban Forum.

«Город мира, который больше всего меня впечатлил своей способностью меняться? Это Москва! Я приезжаю в Москву два-три раза в год уже много лет. Те, кто знают Россию, кто был в Москве, поймут меня: я поражен тем, как Москва сумела сохранить своё историческое наследие и одновременно стать одним из самых современных городов Европейского континента. Это исключительно! Я не говорю только о строительстве нового метро. Они нас обогнали, мой дорогой Морис», – заявил бывший французский лидер.

Видео с выступления Саркози опубликовал в своем Telegram-канале журналист Владимир Соловьев.

Ранее Москву признали лучшим в мире городом для туризма. Столица России завоевала главную награду премии туриндустрии – World Travel Awards.