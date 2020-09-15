Киев захотел создать в НАТО центр по борьбе с гибридными угрозами

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15 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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В российскую политику пришли новые силы

Партия «Новые люди» смогла заинтересовать избирателей в четырех регионах России <a href="https://www.rzn.info/">RZN.info</a>
Прошедшие региональные выборы обновили российский политический ландшафт. В местных парламентах появились выдвиженцы нескольких партий, созданных считанные месяцы назад. На мощный старт дебютантов уже обратили внимание в Центризбиркоме, а сами партийцы нацелились на создание фракций в будущем составе Государственной думы. Чьих избирателей собираются переманить к себе политические «новобранцы»? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Отношения России и Японии избавятся от личного

Ёсихидэ Суга (справа) был самым верным соратником уходящего Абэ (слева) POOL/Keystone Press<br> Agency/Global Look Press
Во вторник в Японии впервые за восемь лет сменится премьер-министр. Накануне Ёсихидэ Суга был избран главой правящей партии, что автоматически приводит его на пост главы правительства. Ему будет очень непросто, поскольку он стал преемником великого политика, дело которого должен продолжить. Но в том, что касается выстраивания отношений с Россией, негативные перемены неизбежны. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Культура, зацикленная на сексе – антисексуальна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Обилие «секса» при отсутствии любви приводит к пресыщению и неспособности реагировать на обычные стимулы – и люди пускаются в причудливые извращения на грани прямого криминала. Это Папа Римский назвал «божественным удовольствием»? Подробности...

Ковидобесие все дальше от здравого смысла

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все исключительно гуманно. Никакого принуждения. Никакого «посадить на клей ПФК». Надо создать вокруг ношения маски атмосферу принятия и доброжелательности. Психологи учат тонко и органично вводить маску в повседневные поведенческие практики ребенка. Подробности...
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«Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

Максим Соколов, публицист
Логики и памяти требовать от «интеллигенции» было бы странно. «Любовь к добру разбередила сердце им», и в этом состоянии сословие пребывает уже два века. Все забыли и ничему не научились. Подробности...
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Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Белоруссия расколола Евросоюз

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Киев захотел создать в НАТО центр по борьбе с гибридными угрозами

    15 сентября 2020, 12:17

    Текст: Елизавета Булкина

    Киев намерен создать при НАТО центр по борьбе с гибридными угрозами в рамках партнерства с расширенными возможностями, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

    «Один из элементов, которые мы хотим привнести в ЕОР (Enhanced Opportunities Partner) – это уникальный опыт Украины по борьбе с гибридными угрозами, с информационными, военными и киберугрозами. И в рамках нашего участия в ЕОР мы хотим создать центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, который и будет нашим весомым вкладом в систему коллективной безопасности НАТО», – передает ее слова РИА «Новости» со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

    Вице-премьер добавила, что военный конфликт в Донбассе не мешает Украине стать членом Североатлантического альянса.

    «Конечно, это один из нарративов, который пропагандируется. Но давайте посмотрим реально. Среди членов НАТО есть много стран с территориальными конфликтами. Даже есть страны НАТО, в которых между собой есть спорные территориальные вопросы. Такие банальные примеры разбивают вдребезги эти нарративы», – сказала Стефанишина.

    Она напомнила, что Германия, Греция, Турция, Великобритания и Испания стали членами НАТО, несмотря на спорные вопросы относительно их территорий.

    По словам вице-премьера, в НАТО начали разработку новой стратегии реформирования на ближайшие 10 лет (NATO reflection process-2030), Украина официально присоединилась к этому процессу.

    «И в рамках этого участия мы продвигаем несколько очень конкретных приоритетов. Первое – мы помогаем НАТО писать свою стратегию. Но и считаем, что если в этой стратегии не будет перспективы расширения и членства в НАТО – это большая потеря для Альянса», – сказала Стефанишина.

    Она отметила, что один из вопросов новой стратегии НАТО – это безопасность в Черном море. «Черноморская безопасность без Украины невозможна. Украинская состоятельность должна быть подкреплена гарантиями безопасности со стороны партнеров. А гарантии безопасности – это членство в НАТО», – сказала вице-пермьер.

    Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада по предложению Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закреплялся курс страны на вхождение в ЕС и НАТО.

    В июне 2020 года Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус есть у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции.

    Американские СМИ назвали членство Украины в НАТО неосуществимым.


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