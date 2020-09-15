Киев захотел создать в НАТО центр по борьбе с гибридными угрозами

Киев намерен создать при НАТО центр по борьбе с гибридными угрозами в рамках партнерства с расширенными возможностями, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Один из элементов, которые мы хотим привнести в ЕОР (Enhanced Opportunities Partner) – это уникальный опыт Украины по борьбе с гибридными угрозами, с информационными, военными и киберугрозами. И в рамках нашего участия в ЕОР мы хотим создать центр передового опыта по борьбе с гибридными угрозами, который и будет нашим весомым вкладом в систему коллективной безопасности НАТО», – передает ее слова РИА «Новости» со ссылкой на агентство «РБК-Украина».

Вице-премьер добавила, что военный конфликт в Донбассе не мешает Украине стать членом Североатлантического альянса.

«Конечно, это один из нарративов, который пропагандируется. Но давайте посмотрим реально. Среди членов НАТО есть много стран с территориальными конфликтами. Даже есть страны НАТО, в которых между собой есть спорные территориальные вопросы. Такие банальные примеры разбивают вдребезги эти нарративы», – сказала Стефанишина.

Она напомнила, что Германия, Греция, Турция, Великобритания и Испания стали членами НАТО, несмотря на спорные вопросы относительно их территорий.

По словам вице-премьера, в НАТО начали разработку новой стратегии реформирования на ближайшие 10 лет (NATO reflection process-2030), Украина официально присоединилась к этому процессу.

«И в рамках этого участия мы продвигаем несколько очень конкретных приоритетов. Первое – мы помогаем НАТО писать свою стратегию. Но и считаем, что если в этой стратегии не будет перспективы расширения и членства в НАТО – это большая потеря для Альянса», – сказала Стефанишина.

Она отметила, что один из вопросов новой стратегии НАТО – это безопасность в Черном море. «Черноморская безопасность без Украины невозможна. Украинская состоятельность должна быть подкреплена гарантиями безопасности со стороны партнеров. А гарантии безопасности – это членство в НАТО», – сказала вице-пермьер.

Напомним, в феврале 2019 года Верховная рада по предложению Петра Порошенко приняла изменения в конституцию, согласно которым закреплялся курс страны на вхождение в ЕС и НАТО.

В июне 2020 года Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Такой же статус есть у Австралии, Финляндии, Грузии, Иордании и Швеции.

Американские СМИ назвали членство Украины в НАТО неосуществимым.