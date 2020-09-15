Рубль вырос к доллару

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,43%, до отметки в 74,95 руб., курс евро опустился на 0,13%, до 89,14 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

К 10.05 мск курс доллара находился на отметке в 74,98 руб. (-0,4%), а курс евро торговался на уровне 89,11 руб. (-0,18%).